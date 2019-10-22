اتصال خروجی حوضچه های باغ پرندگان به شبکه فاضلاب شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه چهار تهران میکائیل علیپور با اعلام این خبر افزود: به منظور رعایت مسائل زیست محیطی و عدم انتشار آلودگی‌های ناشی از شستشو و تخلیه حوضچه‌های پرندگان آبچر، این معاونت اقدام به تنظیم تفاهم نامه با شرکت فاضلاب شهر تهران برای اتصال خروجی حوضچه‌ها به شبکه فاضلاب شهری کرد.

وی افزود: عملیات لوله گذاری حوضچه‌ها از اواسط مرداد ماه سال جاری به طول ۵۵۰ متر از ضلع جنوب باغ پرندگان تا خیابان ۳۵ متری آغاز شده و در هفته گذشته به پایان رسید.

معاون فنی و عمرانی منطقه چهار در ادامه گفت: عملیات بهسازی و مناسب سازی معابر و انهار در آستانه بارشهای پاییزی از طرح‌های فوری و مهم در دست اقدام است.

علیپور افزود: هدایت آب‌های سطحی ناشی از بارش نزولات جوی موجب آبگرفتگی سطح معابر، روان شدن سیلاب و بروز خطرات جبران ناپذیر می‌شود، لذا دفع آب‌های سطحی با هدف ایمن سازی تردد شهروندان در معابر محدوده منطقه از اولویت‌های مدیریت شهری به حساب آمده و اجرایی می‌شود.