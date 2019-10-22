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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۶:۲۷

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه چهار خبر داد

اتصال خروجی حوضچه های باغ پرندگان به شبکه فاضلاب شهری

اتصال خروجی حوضچه های باغ پرندگان به شبکه فاضلاب شهری

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه چهار از اتصال خروجی حوضچه های باغ پرندگان به شبکه فاضلاب شهری خبر داد و گفت: رعایت مسایل زیست محیطی از اولویت های مهم در اجرای پروژه های عمرانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه چهار تهران میکائیل علیپور با اعلام این خبر افزود: به منظور رعایت مسائل زیست محیطی و عدم انتشار آلودگی‌های ناشی از شستشو و تخلیه حوضچه‌های پرندگان آبچر، این معاونت اقدام به تنظیم تفاهم نامه با شرکت فاضلاب شهر تهران برای اتصال خروجی حوضچه‌ها به شبکه فاضلاب شهری کرد.

وی افزود: عملیات لوله گذاری حوضچه‌ها از اواسط مرداد ماه سال جاری به طول ۵۵۰ متر از ضلع جنوب باغ پرندگان تا خیابان ۳۵ متری آغاز شده و در هفته گذشته به پایان رسید.

معاون فنی و عمرانی منطقه چهار در ادامه گفت: عملیات بهسازی و مناسب سازی معابر و انهار در آستانه بارشهای پاییزی از طرح‌های فوری و مهم در دست اقدام است.

علیپور افزود: هدایت آب‌های سطحی ناشی از بارش نزولات جوی موجب آبگرفتگی سطح معابر، روان شدن سیلاب و بروز خطرات جبران ناپذیر می‌شود، لذا دفع آب‌های سطحی با هدف ایمن سازی تردد شهروندان در معابر محدوده منطقه از اولویت‌های مدیریت شهری به حساب آمده و اجرایی می‌شود.

کد مطلب 4753475

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