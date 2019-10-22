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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۵:۲۵

رئیس هسته گزینش و استخدام استان کرمان:

انتخاب اصلح ترها محور استخدام ناجا است

انتخاب اصلح ترها محور استخدام ناجا است

کرمان - رئیس هسته گزینش و استخدام استان کرمان بر ضرورت توجه به انتخاب اصلح در روند عضوگیری و عضویابی و استخدام نیروی انتظامی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ نوربخش رشیدی در این نشست گفت: کار گزینش و استخدام در نیروی انتظامی، مسئولیتی خطیر و حساس است و از آنجایی که کشور ما متعلق به مقام ولی عصر (عج) است، وظیفه داریم برای امام زمان (عج) سربازانی لایق و شایسته جذب کنیم.

وی افزود: گزینش به عنوان گذرگاه حساس و مسیر ورود افراد انقلابی، مومن، ایثارگر، متعهد، شایسته، توانمند، کارا و برخوردار از روحیه انقلابی و جهادی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که از درجه اهمیت ویژه ای برخوردار است.

سرهنگ رشیدی اظهار کرد: گزینش و استخدام در نیروی انتظامی به دو شیوه انجام می شود، شیوه عضوگیری که در آن شرایط و ضوابط کلی جذب تعیین می شود و افراد داوطلبی که خودشان واجد شرایط هستند می توانند ورود پیدا کرده و در مسیر تعریف شده و مشخص مراحل را طی  کنند.

وی گفت: شیوه دیگر عضویابی از طریق کنکور و ورود به دانشگاه افسری پلیس است که در این شیوه متولیان برای گزینش افراد واجد شرایط اقدام و بعد از شناسایی، آنها را دعوت به جذب در نیروی انتظامی می کنند.

رئیس هسته گزینش و استخدام افزود: انتخاب افراد اصلح تر باید با دقت، هوشیاری و مراقبت انجام شود و همچنین توجه به وضعیت ظاهری مناسب، جذب افرادی شایسته برای اجرای بهینه ماموریت های ناجا، اصالت، نجابت و اشتهار افراد از موضوع های مهمی است که در گزینش و جذب نیروهای جدید در ناجا باید مدنظر قرار گیرد تا افراد دارای توانمندی در ماموریت های پلیسی جذب شوند.

کد مطلب 4753496

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