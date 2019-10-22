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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۵:۴۴

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان:

باند قاچاق سوخت در راین منهدم شد/ توقیف ۱۳ دستگاه خودرو

باند قاچاق سوخت در راین منهدم شد/ توقیف ۱۳ دستگاه خودرو

کرمان - فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از انهدام باند قاچاق سوخت و کشف ۱۲ هزار و ۱۰۰ لیتر سوخت قاچاق در عملیات مأموران انتظامی بخش راین این فرماندهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا فداء گفت: مأموران انتظامی بخش راین این فرماندهی در حین گشت زنی های هدفمند در حوزه استحفاظی به ۱۳ دستگاه خودرو که به طور مشکوکی در حال تردد بودند برخورد و دستور توقیف آن ها را  صادر کردند.

وی با اشاره به اینکه این ۱۳ خودرو در قالب یک باند بودند، افزود: خودروها بدون توجه به ایست پلیس اقدام به فرار کردند که پس از یک تعقیب و مراقبت نهایتا خودروها متوقف شدند.

سرهنگ فداء در ادامه بیان داشت: مأموران انتظامی موفق شدند در بازرسی از خودروها ۱۱ هزار و ۲۰۰  لیتر گازوئیل و ۹۰۰ لیتر نفت در مجموع ۱۲ هزار و ۱۰۰ لیتر سوخت قاچاق را کشف و در این خصوص ۱۳ نفر متهم را نیز دستگیر کنند.

وی تصریح کرد: قاچاقچیان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و سوخت قاچاق کشف شده نیز تحویل شرکت نفت شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان ضمن تأکید بر عزم پلیس در برخورد با قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی، از مردم خواست: در صورت اطلاع از فعالیت های قاچاقچیان سوخت، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.

کد مطلب 4753526

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