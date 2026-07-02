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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۶

۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در هندیجان کشف شد

۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در هندیجان کشف شد

اهواز - فرمانده انتظامی هندیجان گفت: مأموران انتظامی این شهرستان با اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت، پنج هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و ۶ خودروی وانت حامل این سوخت را توقیف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرج سودانی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق سوخت و برخورد با اخلالگران اقتصادی، مأموران انتظامی با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و کنترل محورهای مواصلاتی، موفق به شناسایی خودروهای حامل سوخت قاچاق شدند.

وی افزود: مأموران پلیس در این عملیات ۶ دستگاه خودروی وانت را توقیف و در بازرسی از آن‌ها ۵ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان با اشاره به دستگیری ۶ متهم در این رابطه گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی تأکید کرد: پلیس با جدیت با قاچاقچیان سوخت و مخلان نظم اقتصادی برخورد می‌کند و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6877423

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