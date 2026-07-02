۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در هندیجان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرج سودانی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق سوخت و برخورد با اخلالگران اقتصادی، مأموران انتظامی با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و کنترل محورهای مواصلاتی، موفق به شناسایی خودروهای حامل سوخت قاچاق شدند.

وی افزود: مأموران پلیس در این عملیات ۶ دستگاه خودروی وانت را توقیف و در بازرسی از آن‌ها ۵ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان با اشاره به دستگیری ۶ متهم در این رابطه گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی تأکید کرد: پلیس با جدیت با قاچاقچیان سوخت و مخلان نظم اقتصادی برخورد می‌کند و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.