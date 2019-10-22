به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق معتمدیان ظهر سه شنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهارکرد: با توجه به نامگذاری سال ۹۸، تولیدمحوری اساسی‌ترین نیاز کشور و خراسان‌جنوبی است و همه مسئولان باید اجرای سیاست‌های مرتبط با رونق تولید را مدنظر قرار دهند.

استاندار خراسان‌جنوبی با اشاره به اقدامات دولت برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: در راستای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی اجرایی‌کردن تفاهم نامه سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه در زمینه اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار خط اعتباری به خراسان‌جنوبی را پیگیری می‌کنیم که اقدامات آن در حال انجام است.

معتمدیان ادامه داد: همچنین سازمان صمت خراسان‌جنوبی باید پیگیر ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به خراسان‌جنوبی باشد که این اعتبارات بی‌شک در حوزه نقدینگی واحدهای تولید گره‌گشایی می‌کند.

وی افزود: همچنین مطالبه ۱۰۰ میلیارد تومانی از معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری در زمینه اشتغال روستائی را نیز پیگیری می‌کنیم.

استاندار خراسان‌جنوبی با اشاره به ضرورت برگزاری منظم جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خراسان‌جنوبی (حدأقل یک روز در هفته)، گفت: بیش از برگزارکردن این ستاد، اجرایی‌کردن مصوبات آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معتمدیان با اشاره به کاهش صادرات از خراسان‌جنوبی در سال گذشته اظهارکرد: باید با بررسی و کارشناسی دقیق‌تر راهکارهای رونق صادرات در خراسان‌جنوبی به ویژه به کشورهای همسایه را یافته و آن را عملیاتی کنیم.

وی بیان کرد: یکی از اولویت‌ها و سیاست‌های جدی و مهم در خراسان‌جنوبی جلوگیری از اجرای طرح‌های آب‌بر است به ویژه اینکه در خراسان‌جنوبی به عنوان استان پایلوت اجرای سند سازگاری با کم آبی مدنظر است.

استاندار خراسان‌جنوبی ادامه داد: سرمایه‌گذاری و نقدینگی بانک‌ها در خراسان‌جنوبی باید به سمت صنایع فراوری به ویژه فراوری محصولات استراتژیک، صنایع بسته‌بندی و صنایع فراوری محصولات معدنی جهت‌دهی شود.

معتمدیان گفت: بی‌شک اجرایی‌شدن این مهم منجر به افزایش ارزش افزوده اقتصادی در استان، افزایش درآمدهای ارزی، اشتغال‌زایی و مهمتر از همه پیشگیری از آسیب مهم خام‌فروشی در خراسان‌جنوبی می‌شود.

وی بیان‌کرد: باید در صدور کارت‌های بازرگانی پیله‌وری بازنگری شود تا هم از فرار مالیاتی و هم سوء استفاده از این کارت‌ها جلوگیری شود.

استاندار خراسان‌جنوبی با اشاره به ضرورت بررسی مشکلات ارزی صادرکنندگان خراسان‌جنوبی یادآور شد: تلاش می‌کنیم این مشکلات را در جلسه‌ای با حضور مدیرکل بانک مرکزی مورد بررسی قرار داده و برای آن راه‌حلی بیابیم.