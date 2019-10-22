۲۰۰ ناشر کشور در نمایشگاه بزرگ کتاب استان مرکزی حضور می یابند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس دانشی روز سه شنبه در نشست با خبرنگاران و رسانه های استان مرکزی در اراک اظهار داشت: دهمین دوره رویداد فرهنگی نمایشگاه بزرگ کتاب استانی استان مرکزی و سیصد و نود و سومین دوره نمایشگاه بزرگ کتاب استانی کشور با هدف ترویج نشر و نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتابخوانی، از هشتم ماه آینده به مدت یک هفته در مصلای بیت‌المقدس اراک برگزار می شود.

وی با اشاره به علت انتخاب محل مصلای بیت المقدس اراک برای برگزاری این رویدادبزرگ فرهنگی با هدف دسترسی آسان شهروندان به محل نمایشگاه افزود: در سنوات گذشته این رویداد فرهنگی در نمایشگاه دائمی غرب کشور در اراک که خارج از مرکز شهر است برگزار می گردید ولی در سال جاری با هدف دسترسی آسان شهروندان به محل نمایشگاه، در مصلای بیت‌المقدس شهر اراک برپا می شود.

دانشی خاطرنشان کرد: در برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب استانی استان مرکزی به دلایل مختلف در سال های گذشته غفلت شده و هم اکنون با تلاش‌های فراوان این اداره کل رفع برخی نواقص و موانع امسال مجدد به دنبال احیای این رویداد بزرگ فرهنگی در استان هستیم.

وی ادامه داد: نمایشگاه کتاب استانی بزرگترین رویداد فرهنگی هر استان به شمار می رود.همه دستگاه‌ها و نهادها باید تلاش کنند تا این رویداد بزرگ فرهنگی به نحو مطلوب و شایسته ای در استان‌ها برگزار شود.

دانشی بیان داشت: دوره های برگزاری نمایشگاه کتاب استان مرکزی خیلی بیش از آنچه هست، می بایست باشد.سهم استان مرکزی از مجموعه ۳۹۳ دوره برپایی نمایشگاه کتاب استانی، می باید سهم بیشتری باشد که متاسفانه از آن غفلت شده است.

دانشی خاطرنشان کرد: در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی به دنبال این هستیم که رویدادهای فرهنگی و هنری که به دلایل مختلف تعطیل واز آن ها غفلت شده، از جمله برگزاری نمایشگاه کتاب استانی، به احیای آن بپردازیم.

وی ادامه داد: بیش از ۲۰۰ ناشر معتبر کشور برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی کرده اند، تا کار خود را در بیش از ۱۵۰ غرفه آغاز کنند.

دانشی گفت: در این نمایشگاه پیش بینی شده که از سوی استان مرکزی ۳۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شود و این درصد تخفیف بدون احتساب درصد تخفیفی است که ناشران در نمایشگاه منظور خواهند کرد.در حقیقت تخفیف کتاب برای خریداران ۳۰ تا ۵۰ درصد پیش بینی شده است.

دانشی بیان داشت: این نمایشگاه از هشتم آبان ماه سال جاری آغاز شده و به مدت یک هفته ادامه دارد و کار نمایشگاه عصرها از ساعت ۱۵ تا ۲۱ پیش بینی شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: در نمایشگاه امسال غرفه ویژه کودکان و نوجوانان، ادبیات دفاع مقدس و مقاومت، استان شناسی و...در نظر گرفته شده است و برنامه‌های جنبی نیز در حاشیه نمایشگاه پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: امیدواریم با تدابیری که اندیشیده شده بتوانیم آن طور که شایسته استان مرکزی و این منطقه مفاخر خیز است، این رویداد فرهنگی را به سرانجام برسانیم تا سال آینده شاهد استقبال بیشتر ناشران و حضورشان در یازدهمین دوره نمایشگاه کتاب استانی استان مرکزی باشیم.