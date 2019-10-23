  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۱ آبان ۱۳۹۸، ۷:۳۴

در باغ کتاب برگزار می‌شود؛

نگاهی به موزه‌های پایتخت در نوزدهمین نشست چهارشنبه‌های تهران

نگاهی به موزه‌های پایتخت در نوزدهمین نشست چهارشنبه‌های تهران

نوزدهمین نشست «چهارشنبه‌های تهران» با موضوع «موزه‌های تهران» در باغ کتاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین نشست «چهارشنبه‌های تهران»، ۱ آبان‌ ۱۳۹۸ به میزبانی رضا دبیری‌نژاد، کارشناس و پژوهشگر تاریخ و با حضور کارشناسان و علاقه‌مندان به تاریخ شهر تهران در راهرو سروستان باغ کتاب برگزار می‌شود. 

در این برنامه حمید وکیل‌باشی، موزه‌دار و پژوهشگر هنر درباره کاخ‌موزه‌ها به مثابه قطب‌های فرهنگی شهر تهران سخنرانی خواهد کرد. همچنین مریم میرزایی، معمار و پژوهشگر تهران، موزه ایران باستان و موزه آبگینه را از منظر معماری و ساختمان معرفی خواهد کرد. 

در بخش بعدی برنامه هادی پندار، عضو هیئت‌علمی دانشگاه هنر، درباره هم‌پیوندی شبکه موزه‌ها صحبت خواهد کرد. سپس وحید قاسمی برنامه‌ریز فرهنگی در حوزه شهری و معماری، خاموشی موزه‌های تهران را بررسی خواهد کرد. همچنین سه مستند کوتاه با عناوین «موزه ایران باستان»، «موزه هنرهای معاصر» و «موزه مقدم» نمایش داده خواهد شد.

تهران با داشتن بیش از ۶۰ موزه، بیشترین تعداد موزه را در بین تمام شهرهای کشور دارد و این موزه‌ها سالانه میلیون‌ها بازدیدکننده را از داخل و خارج کشور به خود جلب می‌کنند.  

«چهارشنبه‌های تهران» از برنامه‌های فرهنگی باغ کتاب تهران محسوب می‌شود که تلاش می‌کند نگاهی نو به تاریخ و فرهنگ، خصوصیات ظاهری، خرده‌فرهنگ‌ها و شناسه‌های مکانی شهر تهران داشته باشد. نوزدهمین برنامه از سری برنامه‌های «چهارشنبه‌های تهران» در راهروی سروستان باغ کتاب تهران برگزار خواهد شد. شرکت در این برنامه برای عموم آزاد و رایگان است.

کد مطلب 4753622

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها