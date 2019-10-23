به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین نشست «چهارشنبههای تهران»، ۱ آبان ۱۳۹۸ به میزبانی رضا دبیرینژاد، کارشناس و پژوهشگر تاریخ و با حضور کارشناسان و علاقهمندان به تاریخ شهر تهران در راهرو سروستان باغ کتاب برگزار میشود.
در این برنامه حمید وکیلباشی، موزهدار و پژوهشگر هنر درباره کاخموزهها به مثابه قطبهای فرهنگی شهر تهران سخنرانی خواهد کرد. همچنین مریم میرزایی، معمار و پژوهشگر تهران، موزه ایران باستان و موزه آبگینه را از منظر معماری و ساختمان معرفی خواهد کرد.
در بخش بعدی برنامه هادی پندار، عضو هیئتعلمی دانشگاه هنر، درباره همپیوندی شبکه موزهها صحبت خواهد کرد. سپس وحید قاسمی برنامهریز فرهنگی در حوزه شهری و معماری، خاموشی موزههای تهران را بررسی خواهد کرد. همچنین سه مستند کوتاه با عناوین «موزه ایران باستان»، «موزه هنرهای معاصر» و «موزه مقدم» نمایش داده خواهد شد.
تهران با داشتن بیش از ۶۰ موزه، بیشترین تعداد موزه را در بین تمام شهرهای کشور دارد و این موزهها سالانه میلیونها بازدیدکننده را از داخل و خارج کشور به خود جلب میکنند.
«چهارشنبههای تهران» از برنامههای فرهنگی باغ کتاب تهران محسوب میشود که تلاش میکند نگاهی نو به تاریخ و فرهنگ، خصوصیات ظاهری، خردهفرهنگها و شناسههای مکانی شهر تهران داشته باشد. نوزدهمین برنامه از سری برنامههای «چهارشنبههای تهران» در راهروی سروستان باغ کتاب تهران برگزار خواهد شد. شرکت در این برنامه برای عموم آزاد و رایگان است.
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