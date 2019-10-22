۱.۳ میلیون زائر اربعین از مرزهای خوزستان عبور کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی ظهر امروز در نشست خبری خود در خصوص حماسه اربعین حسینی اظهار کرد: امروزه ستاد اربعین به عنوان یک واحد ثابت و رسمی در استانداری خوزستان فعال و جلسات آن منوط به ایام اربعین نیست. برای میزبانی از زائران اربعین حسینی در سال جاری از اتمام اربعین در سال گذشته برنامه ریزی های خود را شروع کردیم.

وی با اشاره به فعالیت ۱۲ کمیته در ستاد اربعین حسینی عنوان کرد: با توجه به اهمیت بخش فرهنگی یک کمیته به این حوزه و یک کمیته هم به حوزه اطلاع رسانی و رسانه اختصاص پیدا کرد.

نجاتی تصریح کرد: هدف اصلی از برگزاری کنگره جهانی اربعین، اطلاع رسانی است چون اربعین به عنوان یک کار فرهنگی شناخته شده و فراهم کردن جمعیت عظیم و میلیونی در این کنگره با هدف انتقال پیام اربعین صورت می گیرد.

جانشین ستاد اربعین حسینی استان خوزستان اضافه کرد: اصحاب رسانه وظیفه اصلی انتقال پیام فرهنگی اربعین را بر عهده دارند و بازتاب بین‌المللی این رویداد جهانی با کمک خبرنگاران میسر می شود.

نجاتی همچنین گفت: شهرداری شیراز با حضور در مرز شلمچه کمک بسیاری به نظافت این مرز داشتند؛ هرچند اقدامات خوب و قابل لمس آنها مشاهده شد اما حجم کار بسیار گسترده بود. همکاری مرزبانی ایران و هماهنگی آنها با مرزبانی عراق برای راهی شدن زائران از اتباع خارجی که ویزای آنها از کشور مبدا به صورت جعلی صادر شد نیز امسال بی نظیر بود.

وی با اشاره به حجم بالای تردد زائران اربعین حسینی در مرز شلمچه و چذابه بیان کرد: امسال ۱۱۰ هزار نفر در یک روز از مرز شلمچه عبور کردند و این حجم از زائران حسینی در کنار دیگر ورودی های سه مرز ایران باعث شد تا کشور عراق با کمبود وسیله حمل و نقل مواجه شود.

نجاتی همچنین گفت: حرکت زائران حسینی در سال گذشته یک هفته قبل از اربعین اوج گرفت ولی امسال دو هفته قبل از اربعین شاهد حضور گسترده زائران حسینی بودیم.

جانشین ستاد اربعین حسینی استان خوزستان با اشاره به اینکه در این مدت، دو روز آن تردد زائران به اوج خود رسید، اظهار کرد: در این دو روز با ازدحام جمعیت به منظور کاهش مشکلات زائران حسینی در کشور عراق نسبت به اعزام خودروهای مختلف برای جابجایی آنها اقدام و در این سوی مرز نیز بعد از پذیرایی چند ساعته آنها را برای سفر عتبات راهی کردیم. برای پذیرایی از زائران حسینی از نظر تامین مواد غذایی، سرویس دهی، حمل و نقل، مسائل ترافیکی و یا آب شرب هیچ مشکلی نداشتیم.

نجاتی اظهار کرد: بیش از ۶۰۰ موکب در هر دو مرز شلمچه و چذابه برای پذیرایی از زائران حسینی و همچنین همین تعداد موکب از ورودی های استان تا مسیرهای منتهی به مرز برپا شد. برای اسکان زائران حسینی ظرفیت خانه‌های مردم، حسینیه ها، مساجد، اماکن اسکان راهیان نور و دستگاه‌های دولتی به کار گرفته شد.

وی توضیح داد: از مرز چذابه روزانه ۵۰ نفر از نیروهای شهرداری برای نظافت به کشور عراق اعزام و شب ها نیز به مرز برمی گشتند.

نجاتی با اشاره به تداوم خروج زائران اتباع خارجی گفت: از هر دو مرز استان خوزستان یک میلیون و ۳۵۰ هزار زائر خارج شدند که از این تعداد ۱۸۰ هزار نفر از اتباع خارجه بودند. امسال ۲۰۰ چشم توالت سیار در مرز چذابه و حدود ۷۰۰ چشمه سرویس بهداشتی نیز در مرز شلمچه برپا شد.

جانشین ستاد اربعین حسینی استان خوزستان با اشاره به اینکه اجرای هر یک کیلومتر جاده هزینه‌ای بالغ بر ۶ میلیارد تومان نیاز دارد، بیان کرد: کارهای بسیاری در حوزه زیرساخت انجام شد که از آن جمله می توان به اجرای ۲۴ کیلومتر خط انتقال آب از طرح غدیر به مرز چذابه اشاره کرد.

وی با اشاره به بازگشت ۹۲ درصد زائران حسینی به کشور گفت: امسال سیل به زیرساخت های موجود در هر دو مرز استان خوزستان آسیب‌های جدی وارد کرد که برای نمونه می‌توان به زیر آب رفتن قسمت عمده‌ای از جاده مرز چذابه، پاسگاه مرزی و پایانه آن اشاره کرد.

نجاتی همچنین تصریح کرد: باید به وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سپاه، ارتش، مرزبانی و تمامی اعضای کمیته امنیتی انتظامی ستاد اربعین خداقوت گفت که از ماه‌ها پیش بسترهای لازم برای تأمین امنیت زائران حسینی را فراهم کردند. تیم هایی که قصد خرابکاری داشتند از هفته ها قبل از اربعین دستگیر و تجهیزات آنها نیز توقیف شد؛ همچنین در کشور عراق هم مواردی از این دست خنثی شد.