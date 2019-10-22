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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۲۳:۰۳

فرماندار تفت تاکید کرد:

مدارس روستایی تفت نیازمند توجه جدی مسئولان استانی

مدارس روستایی تفت نیازمند توجه جدی مسئولان استانی

یزد ـ فرماندار تفت با اشاره به فرسودگی مدارس روستایی شهرستان تفت گفت: این مدارس برای تعمیر و نگهداری نیازمند توجه جدی مسئولان استانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوکار عصر امروز در جلسه شورای آموزش و پروش شهرستان تفت که با حضور جواد ذاکر، مدیرکل نوسازی مداس استان یزد برگزار شد، اظهار داشت: دایر بودن مدارس مناطق مستعد روستایی تفت باعث ماندگاری جمعیت در این مناطق خواهد شد.

وی بیان کرد: اگر اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان نگاه ویژه ای به سمت مقاوم‌سازی و توسعه و تجهیز این مدارس داشته باشد، به طور قطع شاهد ماندگاری بیشتر جمعیت در روستاهای شهرستان تفت خواهیم بود.

نوکار یادآور شد: شهرستان تفت با توجه به تعدد روستاها و پراکندگی آن و بیشتر بودن نسبت جمعیت روستایی به شهری دارای شرایطی خاص و ویژه در استان یزد است.

فرماندار شهرستان تفت با تقدیر از برنامه ریزان و مجریان طرح پروژه مهر در سطح مدارس شهرستان تفت خاطرنشان کرد: در ابتدای سال تحصیلی با برنامه‌ریزی خوب‌ صورت گرفته توسط مدیریت آموزش ‌و پرورش شهرستان، شاهد بازگشایی مدارس با حضور کادر آموزشی مجرب در سطح شهرستان بودیم.

نوکار عنوان کرد: در مدارس مناطق روستایی نیز با کمک خیرین برای تأمین کادر آموزشی مدارس فراتر از دستورالعمل‌های ابلاغی اقدامات لازم صورت پذیرفت.

کد مطلب 4753855

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