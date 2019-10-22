پیشنهاد «تاسک» به اتحادیه اروپا برای موافقت با تمدید مهلت برگزیت

نمایندگان مجلس انگلیس با ۳۲۹ رأی موافق در برابر ۲۹۹ رأی مخالف، کلیات لایحه‌ی توافق‌نامه‌ی ⁧ برگزیت⁩ را تأیید کردند.

براین اساس انتظار می‌رود که «بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس با چالش کمتری برای خروج از اتحادیه اروپا مواجه باشد.

با این حال و با وجود تصویب اولیه توافق خروج از اتحادیه اروپا، اما نمایندگان پارلمان انگلیس جدول زمانی ارائه شده توسط بوریس جانسون را رد کردند و در همین ارتباط نیز جرمی کوربین از نخست وزیر خواست تا جدول زمان بندی فرایند خروج را با نمایندگان هماهنگ کند.

براین اساس همچنان زمان خروج از اتحادیه اروپا چالش بزرگ اجرای برگزیت است و در حالی که بوریس جانسون بر خروج سریع از اتحادیه اروپا تاکید دارد، اما نمایندگان پارلمان با زمان بندی او برای خروج از اتحادیه اروپا موافق نیستند.

در این شرایط با عدم تصویب زمان بندی ارائه شده برای خروج از اتحادیه اروپا در پارلمان انگلیس، خروج این کشور تا تاریخ ۳۱ اکتبر بر خلاف درخواست نخست وزیر، اما انجام نخواهد گرفت.