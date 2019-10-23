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۱ آبان ۱۳۹۸، ۸:۱۵

ورود نظامیان سعودی به عدن در جنوب یمن

ورود نظامیان سعودی به عدن در جنوب یمن

گزارش های رسانه ای از ورود دهها نظامی سعودی به همراه تجهیزات نظامی خود به شهر عدن واقع در جنوب یمن حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، گزارش های رسانه ای از ورود دهها نظامی سعودی به همراه تجهیزات نظامی خود به شهر عدن واقع در جنوب یمن حکایت دارد.

این نیروها و تجهیزات نظامی از طریق یک هواپیما به فرودگاه بین المللی عدن منتقل شدند.

بر اساس گزارش های خبری، قرار است این نظامیان سعودی به جای نظامیان اماراتی در مناطق مختلف عدن مستقر شوند.

این نظامیان سعودی، پادگان ائتلاف متجاوز در منطقه البریقه واقع در غرب عدن و پایگاه هوایی العند در استان لحج را به عنوان مقر خود انتخاب می کنند.

نظامیان سعودی و سودانی دوشنبه گذشته کنترل فرودگاه بین المللی عدن را از نظامیان اماراتی تحویل گرفتند.

کد مطلب 4753918

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    نظرات

    • شاهین IR ۱۴:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      میخواستم بدونم آیا با تجهیزات نظامی، پوشک هم برای نظامیان سعودی وارد عدن شده یا خیر. در صورت منفی بودن جواب، آنها چه مکافاتی را باید تحمل کنند

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