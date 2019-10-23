ورود نظامیان سعودی به عدن در جنوب یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، گزارش های رسانه ای از ورود دهها نظامی سعودی به همراه تجهیزات نظامی خود به شهر عدن واقع در جنوب یمن حکایت دارد.

این نیروها و تجهیزات نظامی از طریق یک هواپیما به فرودگاه بین المللی عدن منتقل شدند.

بر اساس گزارش های خبری، قرار است این نظامیان سعودی به جای نظامیان اماراتی در مناطق مختلف عدن مستقر شوند.

این نظامیان سعودی، پادگان ائتلاف متجاوز در منطقه البریقه واقع در غرب عدن و پایگاه هوایی العند در استان لحج را به عنوان مقر خود انتخاب می کنند.

نظامیان سعودی و سودانی دوشنبه گذشته کنترل فرودگاه بین المللی عدن را از نظامیان اماراتی تحویل گرفتند.