آمادگی مسکو برای میانجی گری میان مصر و اتیوپی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، میخائیل بوگدانف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که کشورش آماده میانجی گری میان اتیوپی و مصر در موضوع احداث سد النهضه بر روی رودخانه نیل است.

وی افزود: اگر مصر و اتیوپی از ما درخواست کنند ما آماده میانجی گری هستیم. ما روابط خوبی با آدیس آبابا و قاهره داریم. ما از موضوع باخبریم و آنرا بارها بررسی کرده ایم و ما آماده وساطت هستیم.

گفتنی است که روز گذشته أبی احمد نخست وزیر اتیوپی اعلام کرد: اگر نیاز به جنگ با مصر به سبب سد النهضه باشد، آماده ایم که میلیونها نفر را تجهیز کنیم؛ اما مذاکرات می تواند رکود کنونی را حل کند.

وی افزود: برخی از به کارگیری نیروی نظامی از سوی مصر سخن می گویند اما باید تاکید کنم که هیج قدرتی نمی تواند مانع از احداث این سد از سوی اتیوپی شود. اگر نیاز به جنگ باشد ما توان تجهیز میلیونها نفر را داریم. اگر برخی توانایی موشکی دارند برخی دیگر توانایی استفاده از بمب را دارند این به نفع همه ما نیست. اتیوپی بر پایان پروژه سد که رهبران قبلی اتیوپی شروع کرده اند عزم راسخ داد زیرا پروژه منحصر به فردی است.

از سوی دیگر مصطفی بکری نماینده پارلمان مصر به تهدید نخست وزیر اتیوپی واکنش نشان داد و آنرا موضعی دیپلماتیک و موفقی نداست.

شایان ذکر است که چندی قبل روسیا الیوم گزارش داده بود: «درگیری در قاره آفریقا بروز کرده و دلیل آن هم ساخت سد و نیروگاه برق برق آبی روی رودخانه نیل از سوی اتیوپی است، در حال حاضر قاهره با آدیس آبابا دوستانه تلاش می‌کند مشکل را حل کند اما بی‌فایده است. این روزها تعداد بیشتری از مصری‌ها خواستار راه‌حل نظامی برای این شرایط هستند. تا چندی قبل روابط میان مصر و اتیوپی با امضای توافقنامه‌ای تحت نظارت انگلیس در سال ۱۹۲۹ میلادی مدیریت می‌شد، سپس حاکم اتیوپی رسما تعهد داد که کشورش هرگز هیچ گونه اقدامی علیه نیل آبی و دریاچه تانا و رودخانه سوبات انجام نخواهد داد، علاوه بر اینها قاهره از آدیس آبابا تعهد گرفت که هیچ گونه پروژه‌ای علیه منافع مصر آغاز نکند. اما در سال ۲۰۱۰ متخصصان آمریکایی به صورت محرمانه برای ساخت سد بزرگتری در اتیوپی به این کشور رفتند. در سال ۲۰۱۳ پارلمان اتیوپی به لغو توافقنامه‌های قدیمی با کشورهای همسایه و امضای توافقنامه‌های جدید رای داد، محمد مرسی پس از حسنی مبارک قدرت را در مصر به دست گرفت و پس از آن عبد الفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر شد. او به این مساله توجه نشان داد و یک توافقنامه سه جانبه با اتیوپی و سودان در سال ۲۰۱۵ به امضا رساند، اما کشورهای همسایه مصر به تعهد خود در رعایت منافع مصر اهتمام نورزیدند. اکنون اتیوپی در حال ساخت سد روی مجرای اصلی آب به سمت رود نیل است که این امر مصر را از داشتن رودخانه عمیق و پرآب که معیشت مردم زیادی از آن تامین می‌شود، محروم خواهد کرد. قاهره که تمام تلاش خود را برای دستیابی به راه‌حلی دیپلماتیک برای این اختلاف انجام می‌دهد، سامح شکری، وزیر خارجه خود را یک بار دیگر برای برگزاری مذاکرات به آدیس آبابا فرستاد، اما همان‌گونه که همه می‌دانند، فرصت‌ها اندک هستند به همین دلیل مصری‌ها آشکارا اعلام می‌کنند که آماده حمل اسلحه و جنگ هستند و در تمامی دوران‌ها جنگ‌هایی که برای منابع طبیعی آغاز شده، جزء سخت‌ترین جنگ‌ها بوده‌اند».