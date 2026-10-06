  1. استانها
  2. اصفهان
۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

داوران دیدارهای سپاهان و ذوب‌آهن در هفته هشتم مشخص شدند

داوران دیدارهای سپاهان و ذوب‌آهن در هفته هشتم مشخص شدند

اصفهان -داوران دیدارهای سپاهان-فجر و نساجی-ذوب‌آهن در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ برتر فوتبال پس از وقفه‌ای یک ماهه به دلیل فیفادی، از پنجشنبه ۱۶ مهر از سر گرفته خواهد شد.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان در هفته هشتم این مسابقات از ساعت ۱۸:۱۵ پنجشنبه ۱۶ مهر به مصاف فجر سپاسی شیراز می‌رود؛ قضاوت این دیدار بر عهده حسین زمانی خواهد بود.

امیررضا آشورماهانی، احد سلطانی و شاهین یزدانی داوران این دیدار هستند، حسین امیدی و احسان اکبری داوران VAR خواهند بود و حسن کامرانی‌فر نیز ناظر داوری است.

ذوب‌آهن نیز در قائمشهر مهمان نساجی است، این دیدار که از ساعت ۱۶ روز پنجشنبه ۱۶ مهر آغاز می‌شود را موعود بنیادی‌فر سوت می‌زند.

وحید سیفی، علی‌اکبر نوری و میثم عباسپور وی را در این امر همراهی می‌کنند؛ محمدرضا تارخ و حامد سیری داوران VAR هستند و رضا عبدوس ناظر داوری است.

کد مطلب 6969596

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها