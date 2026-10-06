به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ برتر فوتبال پس از وقفه‌ای یک ماهه به دلیل فیفادی، از پنجشنبه ۱۶ مهر از سر گرفته خواهد شد.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان در هفته هشتم این مسابقات از ساعت ۱۸:۱۵ پنجشنبه ۱۶ مهر به مصاف فجر سپاسی شیراز می‌رود؛ قضاوت این دیدار بر عهده حسین زمانی خواهد بود.

امیررضا آشورماهانی، احد سلطانی و شاهین یزدانی داوران این دیدار هستند، حسین امیدی و احسان اکبری داوران VAR خواهند بود و حسن کامرانی‌فر نیز ناظر داوری است.

ذوب‌آهن نیز در قائمشهر مهمان نساجی است، این دیدار که از ساعت ۱۶ روز پنجشنبه ۱۶ مهر آغاز می‌شود را موعود بنیادی‌فر سوت می‌زند.

وحید سیفی، علی‌اکبر نوری و میثم عباسپور وی را در این امر همراهی می‌کنند؛ محمدرضا تارخ و حامد سیری داوران VAR هستند و رضا عبدوس ناظر داوری است.