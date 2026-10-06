یوسف مغروری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از مجموع بودجه ۳۵۰۰ میلیارد تومانی سال جاری، در شش‌ماهه نخست حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان از منابع درآمدی شهرداری محقق شده است.

وی افزود: تحقق ۱۱۱ درصدی منابع در شش‌ماهه نخست، در شرایطی حاصل شده که بخش قابل توجهی از درآمدهای شهرداری از محل منابع پایدار و ظرفیت‌های قانونی تأمین شده است و این موضوع نشان‌دهنده انضباط نسبی و فعال بودن مدیریت درآمدهای شهری است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد تصریح کرد: در بخش منابع، حدود ۳۷۰ میلیارد تومان از محل مالیات و کمک‌های دولت، ۳۱۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای شهرسازی، ۳۲ میلیارد تومان از محل بهای خدمات، حدود ۱۴۵ میلیارد تومان از محل جرائم ماده ۱۰۰ و تخلفات رانندگی و حدود ۸۲ میلیارد تومان از محل فروش زمین و اموال محقق شده است.

مغروری ادامه داد: همچنین حدود ۴۸۰ میلیارد تومان از محل وام‌ها و تسهیلات و حدود ۵۳۴ میلیارد تومان نیز از محل سایر درآمدها، کسر و مازاد و سایر ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه تأمین شده است.

وی یکی از نقاط قابل توجه عملکرد بودجه در شش‌ماهه نخست را استفاده از ظرفیت‌های قانونی تأمین مالی عنوان کرد و گفت: حدود ۵۳۰ میلیارد تومان از منابع تحقق‌یافته مربوط به کسر و مازاد و استفاده از ظرفیت اوراق مشارکت بوده که توانسته به تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌های شهری کمک کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد تأکید کرد: البته در ارزیابی عملکرد بودجه باید میان درآمد واقعی، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌ها و منابع تأمین مالی تفکیک قائل شد؛ چراکه کیفیت تحقق بودجه در کنار میزان تحقق آن اهمیت اساسی دارد.

مغروری درباره عملکرد هزینه‌ای شهرداری نیز گفت: در شش‌ماهه نخست سال حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان هزینه انجام شده که حدود ۳۵ درصد آن معادل ۴۶۶ میلیارد تومان مربوط به هزینه‌های جاری و حدود ۶۵ درصد معادل ۹۰۰ میلیارد تومان در حوزه عمرانی و پروژه‌های توسعه‌ای هزینه شده است.

وی خرید و توسعه ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل عمومی را یکی از مهم‌ترین هزینه‌های انجام‌شده عنوان کرد و افزود: حدود ۲۳۰ میلیارد تومان برای خرید و توسعه ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل عمومی هزینه شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد ادامه داد: همچنین ۱۲۵ میلیارد تومان بابت اقساط تسهیلات و وام‌ها، ۱۱۵ میلیارد تومان در حوزه فضای سبز، حدود ۸۵ میلیارد تومان برای پرداخت دیون حوزه عمران، حدود ۶۰ میلیارد تومان برای زیرسازی و آسفالت و حدود ۳۶ میلیارد تومان برای تقاطع‌های غیرهمسطح هزینه شده است.

مغروری با اشاره به نقش اعتبارات دولتی در اجرای پروژه‌های شهری گفت: در شش‌ماهه نخست حدود ۵۱ میلیارد تومان از منابع هزینه‌شده از محل اعتبارات دولتی تأمین شده که در حوزه‌هایی از جمله ساماندهی بستر و حریم رودخانه، توسعه حمل‌ونقل عمومی و تأمین ماشین‌آلات آتش‌نشانی هزینه شده است.

وی تصریح کرد: رویکرد شورای اسلامی شهر این است که در کنار تأمین هزینه‌های جاری و الزامات اجتناب‌ناپذیر شهرداری، سهم اعتبارات عمرانی و سرمایه‌ای حفظ شود و منابع به سمت پروژه‌هایی هدایت شود که اثر مستقیم و ملموس بر کیفیت زندگی شهروندان دارند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد با اشاره به اولویت‌های مدیریت شهری در شش‌ماهه دوم سال گفت: راه‌اندازی کارخانه کمپوست، احداث شهربازی و تعیین تکلیف پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهری از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید در نیمه دوم سال با جدیت دنبال شود.

مغروری افزود: قرارداد پروژه شهربازی نهایی شده و در مرحله انعقاد قرار دارد و امیدواریم با آغاز فرآیند اجرایی آن، یکی از مطالبات جدی و چندین‌ساله شهروندان بجنورد وارد مرحله عملیاتی شود.

وی همچنین درباره کارخانه کمپوست اظهار کرد: با توجه به اقدامات انجام‌شده، این پروژه نیز در آستانه راه‌اندازی قرار دارد و انتظار می‌رود با بهره‌برداری از آن، بخشی از مشکلات مدیریت پسماند شهر و فرآیند پردازش و مدیریت اصولی پسماندهای شهری سامان یابد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بجنورد در پایان تأکید کرد: عملکرد بودجه صرفاً با میزان تحقق منابع سنجیده نمی‌شود؛ بلکه باید دید منابع چگونه تأمین و با چه کیفیتی هزینه شده‌اند و هدف شورا این است که ضمن حفظ انضباط مالی، سهم پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌ای افزایش یابد، وابستگی به درآمدهای ناپایدار کاهش پیدا کند و منابع شهر به سمت پروژه‌های ماندگار و اثرگذار برای شهروندان هدایت شود.

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