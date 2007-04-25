پرسپولیس جای افراد غیر فوتبالی نیست / شانس قهرمانی پرسپولیس زیاد است

احمدرضا عابدزاده درگفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: علت تغییرات اخیرهیات مدیره پرسپولیس را نمی دانم اما واقعا متاسفم زیرا طبق اعلام رسانه ها دلیل این اتفاق مسائل غیرفوتبالی بوده است.

وی ادامه داد: با این تغییرات انصاریفرد قربانی شد و احتمال رفتنش زیاد است. وی در این مدت با توجه به مشکلات شدید مالی باشگاه عملکرد خوبی داشته و باشگاه و تیم را متحول کرده است اما قدرزحمات او را ندانستند.

دروازه بان اسبق تیم ملی ایران و پرسپولیس همچنین تاکید کرد: برخی آقایان به خاطرمسائل غیرفوتبالی وارد هیات مدیره باشگاه شده اند اما پرسپولیس جای افراد غیرفوتبالی نیست. آنها هیچ شناختی از فوتبال، سختی ها و ظرافت های آن ندارند. فوتبال را باید افراد فوتبالی اداره کنند و در بین پرسپولیس ها هم افراد زیادی هستند که بتوانند درهیات مدیره فعالیت کنند.

وی اضافه کرد: به جای آنکه به وضعیت مدیریت باشگاه استقلال رسیدگی شود هیات مدیره پرسپولیس عوض می شود اما مردم فوتبال دوست هوشیارهستند و ازهمه چیز اطلاع دارند و نمی توان هیچ چیز را از آنها مخفی نگه داشت.

عابدزاده درپاسخ به این سوال که آیا بیان این صحبت ها تبعاتی را متوجه او نخواهد کرد، گفت : من به منافع خودم فکرنمی کنم زیرا منافع پرسپولیس مهمتر است و هدفم ازبیان این صحبت ها این بوده که مردم را ازحقایق موجود مطلع کنم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بسیارمتاسفم درشرایطی که پرسپولیس با 2 پیروزی می تواند قهرمان جام حذفی شود این تغییرات را دربخش مدیریتی آن بوجود می آورند و باعث می شوند تیم دوباره دچارمشکل شود.

دروازه بان اسبق تیم ملی ایران در ادامه صحبت هایش درمورد عملکرد پرسپولیس درفصل جاری رقابتهای لیگ برتر افزود: پرسپولیس دربازی های این فصل عملکرد خوبی داشته ولی مسائل داوری و بدشانسی باعث شد امتیازات زیادی را از دست بدهد و درنهایت ازصدرجدول فاصله بگیرد.

عابدزاده درپایان گفت : شانس پرسپولیس برای کسب عنوان قهرمانی درفصل جاری بیش ازاستقلال، استقلال اهوازو سایپاست زیرا این تیم ها برای قهرمانی 4 بازی سخت را پیش رو دارند اما پرسپولیس با 2 پیروزی قهرمان جام حذفی شده و به لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا می کند.