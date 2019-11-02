«سلمان فارسی» روایتی از جنس هزار و یک شب دارد/ اوج پختگی میرباقری

امرالله احمدجو نویسنده و کارگردان پیشکسوت تلویزیون که نگارش فیلمنامه سریال «سلمان فارسی» به کارگردانی داوود میرباقری را برعهده دارد، همزمان با واپسین روزهای پیش‌تولید این سریال تلویزیونی، درباره حال و هوای این مجموعه به خبرنگار مهر بیان کرد: آنچه از عهده من برمی‌آمد این بود که سعی خود را در پرداخت گفتگوهای فیلمنامه که پیش از من به خوبی نوشته شده بود انجام دهم.

مدلی از داستان‌های هزار و یک شبی

وی با اشاره به فیلمنامه اولیه و گفتگوهایی که به آن اضافه کرده است، بیان کرد: فیلمنامه بسیار زیبایی نوشته بودند با لحنی خودمونی و ایرانی و من این کار را مشابه کارهای هزار و یک شب و قصه‌وار می‌دانم. آقای داوود میرباقری سفر پرماجرا و دور و درازی برای من درست کرد و از اصفهان تا شام و فلسطین و مدینه و... دیالوگ‌هایی را طراحی کردم.

این نویسنده و کارگردان درباره روند اجرایی و تولید کار نیز گفت: تا آنجایی که شاهد بوده‌ام این کار با دقت تدارک دیده می‌شود. مثل همین دیالوگ‌ها که علاوه بر من دو نفر دیگر هم در نگارش آنها نقش داشتند. فکر می‌کنم این فیلمنامه از همه کارهای صدراسلام مهمتر باشد نه به این دلیل که پروژه‌ای سنگین و الف ویژه است بلکه به دلیل سوژه‌ای که دارد چون درباره ائمه کارهایی انجام شده است و مخاطبان هم آشنایی دارند اما مخاطبان کمی درباره سلمان اطلاعات دارند. درحالیکه این شخصیت در نشر اسلام بسیار مهم بوده است.

دغدغه سلمان، حقیقت است

احمدجو به نقش مهم سلمان فارسی و شخصیت او اشاره و اظهار کرد: سلمان یک فرد فرهنگی و فرهیخته زمان خود و یک اشراف زاده است که دغدغه‌اش حقیقت است. او ابتدا بر دین اجدادش است و بعد می‌بیند که خرافاتی در دین او وجود دارد پس مسیحی می‌شود و باز با تفکر در دین جدید با سوال‌های دیگری مواجه می‌شود، این بار ندای اسلام را می‌شنود و احساس می‌کند با تفکر متفاوتی مواجه شده است.

این نویسنده درباره حضور شخصیت‌هایی شاخص دینی همچون پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) در روایت این فیلمنامه توضیح داد: سلمان، ماجراهایی دیدنی در زمان دیدار با پیامبر(ص) دارد و ایشان و برخی از اصحاب‌شان در قصه حضور دارند، از سوی دیگر چون سلمان به یکی از یاران نزدیک حضرت علی(ع) تبدیل می‌شود، بخشی از ماجراها هم به ایشان مرتبط می‌شود.

سریالی که اوج پختگی میرباقری است

احمدجو در بخش دیگر درباره وجه ممیزه این سریال نسبت به دیگر آثار میرباقری تصریح کرد: این سریال اوج تجربه و پختگی میرباقری است. «مختارنامه» یکی از شاخص‌ترین سریال‌های اوست و به نظرم «سلمان فارسی» کار پخته‌تری خواهد شد. امیدوارم کاری باشد که در دیگر کشورهای اسلامی هم نمایش داده شود و فارغ از اختلافات مذهبی دیده شود چون بخش زیادی از این قصه می‌تواند به عنوان اشتراکات در نظر گرفته شود.

وی درباره اینکه چه بخشی از این سریال براساس تاریخ طراحی شده است، عنوان کرد: یک نکته باید در نظر گرفته شود که سریال‌های تاریخی قرار نیست براساس تاریخ باشد مبنای سریال می‌تواند برهه‌ای از تاریخ باشد ولی قرار نیست عین به عین براساس تاریخ باشد وگرنه یک کار آموزشی صرف تبدیل می‌شود.