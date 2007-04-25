اعلام آمادگی سازمان بورس برای اطلاع رسانی از بازار سرمایه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ، علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه ای به دکتر میرباقری معاون سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ، آمادگی این سازمان را برای اطلاع رسانی از بازار سرمایه اعلام داشت .

در نامه صالح آبادی آمده است : پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص محوریت بورس در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و نظر به بیانات ریاست محترم جمهوری در بیست و هفتمین سفر استانی هیئت دولت در استان فارس مبنی بر تاکید بر ارائه اطلاعات کافی از وضعیت بورس و بازار سرمایه توسط مسئولان و رسانه ها به مردم ، سازمان بورس و اوراق بهادار آمادگی دارد تا درخصوص فرهنگ سازی ، آموزش و ارائه اخبار و اطلاعات این نهاد بزرگ اقتصادی با سازمان صدا و سیما همکاری و تشریک مساعی نماید.

