۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۲:۱۰

اعلام آمادگی سازمان بورس برای اطلاع رسانی از بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس برای همکاری با سازمان صدا و سیما به منظور اطلاع‌رسانی از بازار سرمایه اعلام آمادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ، علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه ای به دکتر میرباقری معاون سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ، آمادگی این سازمان را برای اطلاع رسانی از بازار سرمایه اعلام داشت .

در نامه صالح آبادی آمده است : پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص محوریت بورس در اجرای سیاست های کلی اصل 44  قانون اساسی و نظر به بیانات ریاست محترم جمهوری در بیست و هفتمین سفر استانی هیئت دولت در استان فارس مبنی بر تاکید بر ارائه اطلاعات کافی از وضعیت بورس و بازار سرمایه توسط مسئولان و رسانه ها به مردم ، سازمان بورس و اوراق بهادار آمادگی دارد تا  درخصوص فرهنگ سازی ، آموزش و ارائه اخبار و اطلاعات این نهاد بزرگ اقتصادی با سازمان صدا و سیما همکاری و تشریک مساعی نماید.

