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۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۹:۲۸

۲ محموله قاچاق در شازند کشف شد/ توقیف ۹۱ هزار قطعه لوازم یدکی

۲ محموله قاچاق در شازند کشف شد/ توقیف ۹۱ هزار قطعه لوازم یدکی

اراک- فرمانده انتظامی شهرستان شازند گفت: در عملیات پلیس شازند، ۲ خودروی حامل بیش از ۹۱ هزار قطعه لوازم یدکی خودروی قاچاق توقیف شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد عقیل سلگی اظهار داشت: مأموران انتظامی شازند در هنگام گشت زنی، به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی خاطر نشان کرد: مأموران در بازرسی از این خودرو، موفق به کشف ۹۱ هزار و ۱۶۵ عدد لوازم یدکی خودروی قاچاق از قبیل فیوز ، کابل و لامپ چراغ خودرو شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شازند اظهار داشت: ارزش تقریبی کالای قاچاق کشف شده از سوی کارشناسان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی در حدود ۶۱۸ میلیون ریال برآورد شده است.

سرهنگ سلگی از کشف ۲۵۳ عدد لوازم یدکی خودرویی از یک دستگاه خودروی دیگر در عملیاتی جداگانه خبر داد و بیان داشت: در این عملیات نیز ۲۰۰ میلیون ریال لوازم یدکی قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شازند با اشاره به عدم ارائه هرگونه مدارک گمرکی از سوی رانندگان خودروهای توقیفی افزود: ۲ نفر در این رابطه دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 4762721

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