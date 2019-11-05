برگزاری مراسم سوگواری شهادت امام حسن عسکری (ع) در شهر ری

مصطفی آجرلو مدیرکل اداره ارتباطات و تبلیغات آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم علیه السّلام در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم سوگواری شهادت امام حسن عسکری(ع) در این آستان مقدس خبر داد.

آجرلو توضیح داد: این مراسم امروز سه شنبه ۱۴ آبان ماه هم زمان با شب شهادت آن حضرت، بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در مصلای بزرگ ری با سخنرانی حجت‌ الاسلام علی پناه و مرثیه سرائی و قرائت دعای توسل با نوای ذاکر اهل بیت حاج حامد رضوانفر برگزار می‌شود.

وی درباره برگزاری مراسم در روز شهادت امام حسن عسکری (ع) نیز اظهار داشت: روز چهارشنبه ۱۵ آبان ماه مصادف با روز شهادت آن حضرت بعد از نماز ظهر و عصر در مصلای بزرگ ری نیز سید مرتضی حسینی به مرثیه سرایی در رثای امام حسن عسکری(ع) خواهد پرداخت.