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۱۴ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۲۹

مدیرکل ارتباطات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) اعلام کرد

برگزاری مراسم سوگواری شهادت امام حسن عسکری (ع) در شهر ری

برگزاری مراسم سوگواری شهادت امام حسن عسکری (ع) در شهر ری

مدیرکل ارتباطات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) از برگزاری مراسم سوگواری شهادت امام حسن عسکری (ع) در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی خبر داد.

مصطفی آجرلو مدیرکل اداره ارتباطات و تبلیغات آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم علیه السّلام در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم سوگواری شهادت امام حسن عسکری(ع)  در این آستان مقدس خبر داد.  

آجرلو توضیح داد: این مراسم  امروز سه شنبه ۱۴ آبان ماه هم زمان با شب شهادت آن حضرت، بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در مصلای بزرگ ری با سخنرانی حجت‌ الاسلام علی پناه و مرثیه سرائی و قرائت دعای توسل با نوای ذاکر اهل بیت حاج حامد رضوانفر برگزار می‌شود.

وی درباره برگزاری مراسم در روز شهادت امام حسن عسکری (ع) نیز اظهار داشت: روز چهارشنبه ۱۵ آبان ماه مصادف با روز شهادت آن حضرت بعد از نماز ظهر و عصر در مصلای بزرگ ری نیز سید مرتضی حسینی به مرثیه سرایی در رثای امام حسن عسکری(ع) خواهد پرداخت.

کد مطلب 4764136
ساناز باقری راد

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