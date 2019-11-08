قصد تغییر سرمربی تیم تراکتور را نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زنوزی امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دنیزلی مربی خوب و باتجربه در ایران هستند و حضور وی ارزش افزوده‌ای برای کل لیگ خواهد داشت و بنابراین به سادگی ایشان را از دست نخواهیم داد.

وی گفت: تراکتور در سه هفته گذشته نمایش در سطح انتظاری نداشت که البته من عقیده دارم این مسائل دلایل دیگری هم دارد که مثلا موضوع داوری در بازی با استقلال چیز مهمی بود که چندان به آن توجه نشد. با این حال ما بنا را بر رقابت و بازگشت به شرایطی می گذاریم که قبل از این سه بازی، تراکتور از آن برخوردار بود وانشالله قبل از نیم فصل به صدر جدول بازخواهیم گشت.

زنوزی ادامه داد: ما به هیچ وجه قصد تغییر در پست سرمربی را نداریم و تصورمان این است باتوجه به علاقه هواداران تراکتور به دنیزلی و همچنین بازیکنان باغیرتی که داریم، تراکتور خیلی زود اوضاع را به شرایط نرمال برمی‌گرداند و در جایی قرار می‌گیرد که همه انتظارش را دارند. ضمن این که من باید گله ای هم از سازمان لیگ بکنم که برنامه فشرده ای را برای تیم ما تدارک دیده بود.

زنوزی سپس گفت: ضمن احترام به همه تیم های لیگ و مدعیان لیگ برتر اعتقاد دارم تیم تراکتور با حمایت هوادارانش، مدعی اصلی قهرمانی در لیگ برتر فوتبال ایران است و اتفاقاتی مثل شکست خانگی مقابل استقلال، دیگر تکرار نخواهد شد. اگرچه در آن مسابقه هم همانطور که گفتم، ما می توانستیم پیروز میدان باشیم.