لزوم تسریع در پروژه های راهسازی و کشاورزی مناطق جنوبی ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، شادمهر کاظم زاده روز دوشنبه اظهار داشت: استفاده از ظرفیت‌های داخلی در فعال کردن بخشی از مزیت‌های اقتصادی حوزه انتخابیه دهلران، آبدانان و دره شهر و بدره که در حال اجرا است از جناب آقای زنگنه وزیر نفت و هیات دولت برای همکاری های لازم در پاسخ به پیگیری‌های اینجانب در فعال کردن و سرمایه‌گذاری‌های مهم همچون NGI ۳۱۰۰۰ و پتروشیمی دهلران، سرمایه‌گذاری یک میلیارد و هفده میلیون دلاری در میدان نفتی آبان و پایدار غرب، سرمایه گذاری هزار و دویست میلیارد تومانی در میدان نفتی دالان، همچنین سرمایه گذاری ۱۵۲ میلیون یورویی در احداث ایستگاه تقویت فشار خطوط انتقال گاز تشکر می‌کنم.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود حال که پیگیری‌‎ها و مساعدت‌های لازم در خصوص موافقت اولیه با تامین خوراک پتروشیمی دره شهر به عمل آمده است، همچنین سرمایه‌گذار توانمند شرکت ماهتاب نیز پای کار است، وزارت نفت همکاری لازم به منظور شروع فعالیت پتروشیمی دره شهر تحت عنوان پتروماهتاب سیمره را به عمل آورد و در گازرسانی به بخش‌های محروم میمه، زرین آباد و دشت عباس تسریع لازم را به عمل آورد. همچنین پالایشگاه ۹۰ هزار بشکه‌ای دهلران منتظر اقدامات اقتصاد مقاومتی است.

کاظم‌زاده اظهار کرد: در بخش راه‌های ارتباطی گرچه به دنبال پیگیری‌ها، اقدامات اولیه امیدوارکننده‌ای در چند سال اخیر همچون شروع احداث باند دوم جاده دهلران به اندیمشک، شروع احداث باند دوم جاده دره شهر به پلدختر، شروع احداث باند دوم جاده دره شهر به بدره، اتمام مطالعات به منظور احداث آزاد راه پل زال به چیلات دهلران و اتمام حفاری تونل طویل کویرکوه و اخذ ردیف ملی برای راه‌های بدره به میمه، دهلران به مورموری، آبدانان به میمه، بدره به لومار صورت گرفته است، اما به علت عدم سرمایه‌گذاری تاریخی در راه‌های جنوب استان ایلام و عدم شروع در بخشی از پروژه‌ها جای نگرانی دارد و می‌طلبد ضمن تسریع در اجرای پروژه‌های شروع شده در اجرای پروژه‌های دیگر مثل جاده چمسرخ به هاضرمیل، باند دوم دهلران به مهران، جاده مطالعه شده دره شهر به رومشکان لرستان، دولت و وزارت راه و شهرسازی اقدامات عاجل به عمل آورند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، خاطرنشان کرد: در بخش کشاورزی به عنوان یکی از مزیت‌های بی‌بدیل اقتصادی حوزه انتخابیه‌ام بهره برداری از فاز اول شبکه‌های آبیاری دشت عباس به وسعت ۴۰ هزار هکتار جای تشکر دارد و مردم منتظر اجرای فاز دوم به میزان ۱۰ هزار هکتار زمین کشاورزی است، اما ایستگاه‌های پمپاژ تامین آب کشاورزی زمین‌های کشاورزی که نقش مهمی در سکونت ایستگاه‌های جمعیتی دارند مثل پمپاژ شهرک ولیعصر بدره، زید، تلخاب و زرانگوش بدره، گلاب بدره، دشت خالصه دره شهر به وسعت ۴ هزار هکتار، سد ورگر آبدانان به وسعت ۱۵۰۰ هکتار منتظر اعتبار و اقدامات وزارت جهادکشاورزی هستند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآورشد: مرز چیلات دهلران به عنوان یک فرصت استثنائی برای کشور برغم مصوب شدن در هیات دولت به عنوان مرز مجاز گمرکی هنوز مرز رسمی و عبور و مرور معرفی نشده و عدم استفاده از این مرز در مراودات اقتصادی و تعاملات اجتماعی عین بی‌تدبیری است.