به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، موفقیت فیلمی از جنگ جهانی دوم با عنوان «میدوی» ساخته رولاند امریش و صدرنشینی آن در باکس‌آفیس، موجب شگفتی شده است.

این فیلم در اولین آخر هفته اکرانش موفق شد تا با فروش ۱۷.۵ میلیون دلاری صدر باکس‌آفیس آمریکا را از آن خود کند.

این در حالی بود که انتظار می‌رفت تا فیلم «دکتر اسلیپ» اقتباسی از رمان استیون کینگ از کمپانی برادران وارنر عنوان فیلم اول هفته را کسب کند.

«دکتر اسلیپ» که فیلمی با درجه R (مخصوص بزرگسال) و ادامه‌ای بر فیلم موفق «درخشش» محصول ۱۹۸۰ است در کمال تعجب با فروش ۱۴.۱ میلیون دلاری از نمایش در ۳۸۵۵ سالن سینما به جایگاه دوم اکتفا کرد و در واقع حدود نیمی از فروشی را که انتظار می‌رفت به ثبت رساند.

در هر حال این آخر هفته، از نظر فروش در مجموع موفق نبود و میزان فروش در باکس آفیس آمریکا با کاهشی ۲۶ درصدی در مقایسه با همین مقطع زمانی در سال ۲۰۱۸ روبه رو شد.

این در حالی بود که در کنار «میدوی» و «دکتر اسلیپ» دو فیلم جدید «آخرین کریسمس» و «بازی با آتش» نیز اولین اکران خود را تجربه کردند و جملگی در میان ۵ فیلم اول باکس آقیس جای گرفتند. «ترمیناتور: سرنوشت تاریک»‌ نیز از جایگاه اول هفته پیش، به جایگاه پنجم اکتفا کرد.

لاینزگیت توزیع کننده «میدوِی» انتظار داشت که این فیلم حدود ۲۰ میلیون دلار از فروش در ۳۲۴۲ سالن سینما در آمریکای شمالی کسب کند. این فیلم با فروش ۲۱.۵ میلیون دلاری در بازار بین‌المللی در مجموع در ۴ روز اول اکرانش توانست ۳۹ میلیون دلار در بازار جهانی کسب کند.

اد اسکرین، پاتریک ویلسون، لوک اوانز و نیک جوناس بازیگران اصلی این فیلم هستند که روایتی از نبرد دریایی میدوِی در اقیانوس آرام را که بین ارتش آمریکا با امپراتوری ژاپن رخ داد، برای نسل جدید تصویر کرده است.

«دکتر اسلیپ» که انتظار می‌رفت موفق‌ترین فیلم هفته باشد و در میان منتقدان محبوب‌تر بود، با کسب امتیاز ۷۳ درصدی در سایت راتن تومیتوز در مقایسه با «میدوی» که امتیاز ۴۱ درصدی کسب کرده، در مکان دوم جای گرفته است. تقریبا ۷۵ درصد از تماشاگران این فیلم را افراد بالای ۲۵ سال تشکیل می‌دادند و البته جوان‌تر ها هم با خانواده‌هایشان به تماشای فیلم نشستند.

این فیلم روانشناختی که نویسنده فیلمنامه و کارگردانش مایک فلاناگان است در بازار بین‌المللی نیز با نمایش در ۶۸ بازار فروشی ۱۳ میلیون دلاری را کسب کرد و در مجموع کارش را با فروش ۳۴ میلیون دلاری آغاز کرد. این در حالی است که کمپانی برادران وارنر ۵۰ میلیون دلار برای ساخت آن هزینه کرده که این رقم شامل بازاریابی فیلم نمی‌شود.

در حالی که فیلم اصلی ساخته کوبریک با بازی جک نیکلسون حدود ۴۰ سال پیش اکران شد، این فیلم با بازی یوان مک گرگور و ریکا فرگوسن سرنوشت پسربچه آن فیلم را دنبال کرده است.

«بازی با آتش »‌که مکان سوم را به خود اختصاص داده دیگر تازه‌وارد هفته است. این فیلم خانوادگی به کارگردانی اندی فیکمن از کمپانی پارامونت پیکچرز با بازی جان سینا، کیگان مایکل کی، جان لگویزامو و دنیس هیسبرت درباره زندگی آتش‌نشان‌ها ساخته شده و با فروش ۱۲.۸ میلیون دلاری از نمایش در ۳۱۲۵ سالن سینما این جایگاه را کسب کرده است.

«آخرین کریسمس» نیز با فروش ۱۱.۶ میلیون دلاری از نمایش در ۳۴۴۸ سالن سینما جایگاه چهارم را کسب کرد.

این فیلم از کمپانی یونیورسال پیکچرز را پل فیگ ساخته است و امیلیا کلارک، اما تامپسون و هنری گلدینگ بازیگران آن بوده‌اند. این کمدی رمانتیک درباره فروشنده‌ای ناموفق است که ورود یک فرد جدید به زندگی‌اش در آن تغییر ایجاد می‌کند.

هر دو فیلم سوم و چهارم با بودجه ۳۰ میلیون دلاری ساخته شده‌اند.

در مکان پنجم نیز صدرنشین هفته پیش یعنی «ترمیناتور:سرنوشت تاریک» جای گرفته که با فروش ۱۰.۵ میلیون دلاری این جایگاه را کسب کرده است. فروش این فیلم نسبت به هفته پیش با کاهشی ۶۴ درصدی روبه‌رو شد. این فیلم ششمین ادامه از مجموعه «ترمیناتور» است که تاکنون در بازار داخلی آمریکا ۴۸ میلیون دلار فروخته است. انتظار می‌رود این فیلم با ضرری ۱۰۰ میلیون دلاری کارش را به اتمام برساند.

این در حالی است که «جوجو خرگوش» ساخته تایکا واتیتی با اکران محدود در ۸۰۲ سالن سینما فروشی ۳.۹ میلیون دلاری را ثبت کرده است. فروش این فیلم پس از چهار هفته در مجموع ۹.۱ میلیون دلار بوده است.

«پارازیت» یا «انگل» ساخته بونگ جون-هو از کره نیز تاکنون ۱۱.۲ میلیون دلار فروخته و پرفروش‌ترین فیلم خارجی زبان سال در آمریکا شده است.

در مجموع تا اینجای سال فروش باکس آفیس آمریکا کاهشی ۵.۵. درصدی را به نسبت سال پیش تجربه کرده است.