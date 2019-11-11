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۲۰ آبان ۱۳۹۸، ۱۴:۰۶

گلکسی اس ۱۱ در ۳ اندازه مختلف عرضه می شود

گلکسی اس ۱۱ در ۳ اندازه مختلف عرضه می شود

طبق گزارشی جدید گلکسی اس ۱۱ با سه نمایشگر در اندازه های مختلف عرضه می شود. همچنین هر سه دستگاه این مدل مجهز به اینترنت۵G هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، قرار است موبایل سامسونگ گلکسی اس ۱۱ در سه ماهه نخست ۲۰۲۰ میلادی رونمایی شود. شایعات زیادی درباره این دستگاه وجود دارد. در این میان ایوون بلاس ادعا می کند سری  گلکسی اس ۱۱ در سه اندازه مختلف عرضه خواهد شد. 

هایلایت های دیگر این موبایل شامل نمایشگر با گوشه های خمیده و فناوری اینترنت ۵G در سه اندازه مختلف آن است. به گفته بلاس سامسونگ گلکسی اس ۱۱ با نمایشگرهای خمیده ۶.۴، ۶.۷ و ۶.۹ اینچی عرضه می شود.  

البته موبایل با نمایشگر ۶.۹ اینچی فقط مجهز به اینترنت۵G  است، اما دو نسخه دیگر این موبایل مجهز به اینترنت ۴Gو ۵G  هستند.  

گزارش های قبلی حاکی از آن بود که گلکسی اس ۱۱ احتمالا با ویژگی Space Zoom عرضه می شود و قابلیت Face Unlock آن نیز بهبود می یابد. Space Zoom احتمالا ویژگی است که به کاربران اس ۱۱ اجازه می دهد در شب از گیاهان و ستارگان عکس بگیرند.

علاوه برآن احتمالا باتری موبایل نیز بزرگ تر است. گلکسی اس ۱۱ در فوریه ۲۰۲۰ رونمایی خواهد شد. البته سامسونگ تاریخ رونمایی را تایید نکرده است.

کد مطلب 4769081
شیوا سعیدی

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