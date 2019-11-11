آمار بالای مرگ های سرطانی در ایران/ داروهای قاچاق ایمونوتراپی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هجدهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران، ظهر یکشنبه در محل انجمن برگزار شد.

در ابتدا، نعمت الله رستمی دبیر علمی کنگره، با عنوان این مطلب که هدف این کنگره، تبادل نظر و اطلاعات روز دنیا در حوزه سرطان است، گفت: سرطان در دنیا رو به افزایش است و بر اساس آمار سال ۲۰۱۸ سازمان بهداشت جهانی، ۲۰ میلیون نفر به این بیماری مبتلا بوده اند که ۱۰ میلیون نفر آنها فوت کرده اند.

وی ادامه داد: موضوع خطرناک تر در بحث بیماری های سرطان، این است که به نظر می رسد هر سال سهم مرگ و میر ناشی از سرطان در کشورهای با منابع مالی محدود بیشتر می شود، به طوری که پیش بینی می شود در سال ۲۰۳۰، ۹۰ درصد مرگ و میرهای ناشی از سرطان در این کشورها رخ دهد.

رستمی افزود: دلیل بالا بودن آمار مرگ و میر سرطان در کشورهایی با منابع مالی محدود، کمبود امکانات تشخیص زودرس بیماری سرطان است. به طوری که آمار مرگ بر اثر سرطان در کشورهای توسعه یافته بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است و در کشورهای با منابع مالی محدود، به ۷۰ درصد می رسد.

وی، یکی از پنل های کنگره امسال را موضوع اقتصاد درمان سرطان عنوان کرد و گفت: این پنل با حضور مسئولان معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برگزار می شود تا بتوانیم به راهکارهایی برای تشخیص زودهنگام سرطان ها کمک شود.

رستمی در ادامه به آمار سرطان در کشور اشاره کرد و افزود: تا سال گذشته ۴۰۰ هزار بیمار مبتلا به سرطان در کشور داشته ایم و هر سال ۱۰۰ هزار مورد جدید به این آمار اضافه می شود که در حدود ۵۰ درصد آنها فوت می کنند.

وی به آثار اجتماعی، اقتصادی و انسانی بیماری سرطان اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت، باید برنامه هایی برای حمایت از آن دسته از بیماران مبتلا به سرطان داشته باشد که در انتهای زندگی قرار دارند.

رستمی ادامه داد: متاسفانه درمان های حمایتی در حوزه سرطان خیلی منسجم و کافی نیست. در حالی که وجود یک بیمار مبتلا به سرطان، چند خانواده را درگیر می کند.

وی گفت: در کشورهای توسعه یافته در کنار بیمارستان ها، مراکزی وجود دارد که صرفا درمان های حمایتی انجام می دهند. کار این مراکز، کنترل درد بیمار، بازتوانی و تغذیه این افراد است که در کشور ما فقط دو سه مرکز وجود دارد که جوابگوی تعداد بیماران نیست.

دبیر علمی کنگره، هزینه درمان سرطان در دنیا را یک تریلیون دلار اعلام کرد و افزود: شایع ترین سرطان ها در زنان ایرانی، سرطان پستان است که ۳۰ درصد سرطان های زنان را تشکیل می دهد. همچنین، در مردان، سرطان های دستگاه گوارش از شیوع بالایی برخوردارند.

رستمی با تاکید بر نیاز داریم درمان سرطان تیمی باشد، تصریح کرد: در اروپا اگر ۹۰ درصد درمان های سرطان تیمی نباشد، بیمه پولی بابت هزینه ها نمی دهد و این کار درستی است که باعث می شود بهترین درمان برای بیمار انجام شود.

وی ادامه داد: متاسفانه درمان سرطان در ایران، سلیقه ای و غیر منسجم است و همین مسئله هزینه زیادی به بیمار تحمیل می کند.

رستمی در ارتباط با تفاوت کیفی داروهای ایرانی و خارجی درمان سرطان در کشور، گفت: در همه جای دنیا، سیستم های رگولاتوری برای بررسی اثربخشی داروها وجود دارد که بر اساس شواهد علمی، داروها را مورد ارزیابی کیفی قرار می دهند و هیچ گونه وابستگی به دولت و کمپانی هایی دارویی ندارند.

وی افزود: چنین سیستمی نیز باید در کشور وجود داشته باشد که اثربخشی داروهای تولید داخل (برندژنریک) برای درمان سرطان را مورد بررسی قرار داده و البته خارج از سیستم سازمان غذا و دارو باشند. یعنی، فقط نگاه علمی به داروها داشته باشند.

رستمی ادامه داد: متاسفانه در ایران، فقط داروهای برند اصلی مورد کارآزمایی بالینی قرار می گیرند و داروهای برند ژنریک شامل این قانون نمی شود و در نتیجه نمی توان موضوع اثربخشی این قبیل داروها برای درمان سرطان را مورد داوری قرار داد و همین مسئله باعث خدشه به اعتماد مردم می شود.

وی با عنوان این مطلب که در دسترس بودن دارو حق مردم است، افزود: این حق نباید از مردم سلب شود. به طوری که داروهای ایمونوتراپی که اثربخشی آنها در دنیا ثابت شده است، با قیمت خیلی گران و قاچاقی در دسترس مردم است.

رستمی با تاکید بر اینکه دمای نگهداری داروهای ایمونوتراپی نباید بالای ۲۴ درجه باشد، تصریح کرد: این داروها از مبادی غیر رسمی وارد می شود و معلوم نیست که سالم باشند.

وی گفت: داروهای ایمونوتراپی اغلب پروتئین هستند که در صورت خراب شدن، هنگام استفاده عارضه ای برای بیمار ندارد، اما اثربخشی هم ندارند.

رستمی ادامه داد: وزارت بهداشت، در مورد داروهای ایمونوتراپی، صورت مسئله را پاک کرده است.

اردشیر قوام زاده رئیس کنگره نیز با عنوان این مطلب که درمان سرطان در کشور بسیار سریع پیشرفت کرده است، گفت: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ متخصص سرطان در کشور مشغول خدمت به مردم و بیماران هستند.

وی با عنوان این مطلب که اسم سرطان غلط است، افزود: بعد از بیماری های عفونی، سرطان قابل درمان ترین بیماری است. به طوری که اگر به موقع تشخیص داده شوند، اغلب سرطان های قابل درمان هستند.

قوام زاده با اشاره به اقدام وزارت بهداشت برای ایجاد مراکز تشخیص زودهنگام سرطان در کشور، ادامه داد: افزایش آمار سرطان در ایران در مقایسه با دنیا خیلی کمتر است.

علی شهریاری احمدی دبیر اجرایی کنگره نیز بر تبادل اطلاعات و تجربیات در زمان برپایی چنین کنگره هایی تاکید کرد و افزود: تکنیک های جدید درمان سرطان از اثربخشی فوق العاده ای برخوردارند که داروهای ایمونوتراپی را می توان در این دسته از درمان ها قرار داد.

وی با اشاره به قاچاق داروهای ایمونوتراپی در کشور، گفت: متاسفانه وزارت بهداشت هنوز به این داروها، نگاه جدی نداشته است.

هجدهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران، در روزهای ۲۳ تا ۲۵ آبان ۹۸ در هتل اوین تهران برگزار می شود.