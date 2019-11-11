به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اصغری پیش از ظهر دوشنبه در سومین جلسه شورای زکات میامی که به میزبانی در دفتر امام‌جمعه این شهر برگزار شد، ضمن بیان اینکه جمع‌آوری زکات در شهرستان طی هفت‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰۰ درصدی داشته است، تأکید کرد: از ابتدای سال جاری ۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال زکات در این شهرستان جمع‌آوری‌شده است.

وی بابیان اینکه تشکیل شورای زکات فعال در روستاهای دارای ظرفیت زکات یکی از مسائلی است که می‌تواند به این رشد فزاینده پرداخت زکات در میامی کمک کند، افزود: حضور عالمان فعال و پیگیر در روستاها و دیدار چهره به چهره با مؤدیان زکات از دیگر اقداماتی است که از سوی شورای زکات توانسته به افزایش میزان این فریضه الهی و اجتماعی کمک کند.

ارائه کمک برای تعمیر و تکمیل مسکن نیازمندان

دبیر شورای زکات میامی بابیان اینکه اعتمادسازی در بین مردم از طریق ارائه گزارش مستمر به آنان یکی از راه‌های ترویج فرهنگ زکات است، ابراز کرد: تشویق مؤدیان زکات در مناسبت‌ها ازجمله دیگر عاملان موفقیت در افزایش زکات است.

اصغری بابیان اینکه تحصیل و هزینه معیشت نیازمندان، کمک‌هزینه جهیزیه، مسکن و درمان از موارد هزینه کرد زکات است، ابراز داشت: برکات زکات باید برای مردم بازگو شود تا بتوانیم در این شرایط اقتصادی حاکم بر کشور به سمت رفع مشکلات محرومان حرکت کنیم.

وی با اشاره به هزینه کرد زکات و کمک‌های مردمی در امر حمایت از خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، گفت: پرداخت هزینه درمانی و کمک به ارتقاء شاخص‌های بهداشتی نیازمندان، کمک به خرید، ساخت و حتی تعمیر و تکمیل مسکن مددجویان و ... در زمره اقداماتی است که کمیته امداد در دستور کار دارد.