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۲۰ آبان ۱۳۹۸، ۱۵:۴۵

با حکم وزیر جهادکشاورزی؛

مدیرعامل موسسه جهاد استقلال منصوب شد

مدیرعامل موسسه جهاد استقلال منصوب شد

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، در حکمی سید محمد مجابی را به عنوان مدیرعامل موسسه جهاد استقلال منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سید محمد مجابی به عنوان مدیرعامل موسسه جهاد استقلال منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۸ موسسه جهاد استقلال و به موجب این حکم به عنوان عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل موسسه مذکور به مدت دو سال منصوب می شوید.

همچنین وزیر جهاد کشاورزی در حکمی جداگانه قربانعلی عین علیان را به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۸ موسسه جهاد استقلال به عنوان عضو موظف هیات مدیره موسسه یاد شده به مدت دو سال منصوب کرد.

کد مطلب 4769471

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    نظرات

    • رسول حیدری IR ۱۷:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      با سلام و احترام دکتر مجابی بهترین گزینه برای وزارت جهاد کشاورزی هستن اطلاع رسانی کنید تا خواسته هایمان محقق شود متشکرم از توجه شما

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