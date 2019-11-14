۳۴۴۸ فقره پرونده تخلف صنفی به تعزیرات زنجان ارسال شده است

مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر به پرونده های تخلف صنفی تشکیل شده در تعزیرات حکومتی استان اشاره کرد و گفت: از آغاز سال تا ۳۰ مهر ماه امسال ۳ هزار و۴۴۸ فقره پرونده تخلف صنفی به تعزیرات حکومتی استان زنجان ارسال شده است.

وی جریمه نقدی این تعداد پرونده تخلف صنفی در تعزیرات حکومتی استان زنجان را ۲۵۷ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: میزان وصولی جریمه این تعداد پرونده ۶۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: از این تعداد پرونده تخلف دو هزار و ۸۳۵ پرونده در بخش کالا وخدمات ، ۳۸۷ پرونده در بخش قاچاق کالا و ۲۲۶ فقره پرونده هم در بخش بهداشت و دارو است.

ممیزی ابراز کرد: ورودی پرونده های تخلف صنفی به تعزیرات حکومتی استان زنجان طی ۷ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش دارد و ورود پرونده های کالای قاچاق هم ۴۷ درصد رشد دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجا ن تأکید کرد: سازمان تعزیرات حکومتی یک سازمان اختصاصی است که درسه حوزه رسیدگی به تخلفات اعم از گران فروشی، کم فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و عدم رعایت قوانین نظام صنفی فعالیت می کند.

ممیزی گفت: تخلفات مربوط به پزشکان، گران فروشی دارو و عدم عرصه دارو و عدم حضور متخصص دارو در داروخانه ها توسط تعزیرات بررسی می شود و با متخلفین برخورد جدی می شود.