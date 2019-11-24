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۳ آذر ۱۳۹۸، ۱۴:۳۳

یک مقام مسئول خبر داد:

تولید گاز در خانگیران یک میلیون مترمکعب افزایش یافت

تولید گاز در خانگیران یک میلیون مترمکعب افزایش یافت

تولید روزانه گاز منطقه عملیاتی خانگیران، با انجام عملیات اصلاحی حدود یک میلیون مترمکعب افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمدرضا سلطانی، مدیر امور فنی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق گفت: با انجام پنج مورد عملیات مسدودسازی قسمت آبده پنج حلقه چاه، سه مورد اسیدکاری چاه‌ها و مشبک‌کاری دو حلقه چاه به‌وسیله لوله مغزی سیار، تولید گاز منطقه خانگیران افزایش یافت.

وی به برنامه شرکت نفت و گاز شرق برای تولید مستمر و پایدار گاز در فصل زمستان اشاره و تصریح کرد: برای تولید مستمر و پایدار گاز در فصل زمستان اقدام‌هایی از قبیل نصب تفکیک‌گرهای سرچاهی دو حلقه چاه، نظارت بر تعمیر و تکمیل سه چاه خانگیران و برنامه‌ریزی و نظارت بر آماده‌سازی محوطه دو حلقه چاه برای استقرار دکل حفاری انجام شده است.

سلطانی افزود: طراحی و نصب شعله‌پوش جدید در گودال‌های سوخت که سبب کاهش قابل ملاحظه مصرف گاز سوخت پایلوت و جلوگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی، تهیه گزارش اطلاعات و عملکرد مخزن و به‌روزآوری تاریخچه تولید و اجرای مدل مخزن شبیه‌ساز از دیگر فعالیت‌های انجام‌شده در این زمینه است، همچنین آنالیز نتایج شاخص بهره‌دهی چاه‌ها و نمودار نگار تولید، انجام ۵۰ مورد آزمایش‌های ممیزی فشارشکن و انجام پنج مورد آزمایش شاخص بهره‌دهی- تزریق‌پذیری، برنامه‌ریزی شده و پایان یافته است.

مدیر امور فنی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق، استفاده از فناوری‌های جدید مانند تزریق ژل پلیمری برای کنترل آب چاه‌های آبده، فناوری Seal Maker برای رفع نشتی در رشته تکمیلی و تاج چاه‌ها و فناوری Down hole video برای بررسی مانع در چاه را به عنوان راهکار رفع مشکل‌ برخی چاه‌ها عنوان کرد.

کد مطلب 4779540

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