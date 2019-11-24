تولید گاز در خانگیران یک میلیون مترمکعب افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمدرضا سلطانی، مدیر امور فنی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق گفت: با انجام پنج مورد عملیات مسدودسازی قسمت آبده پنج حلقه چاه، سه مورد اسیدکاری چاهها و مشبککاری دو حلقه چاه بهوسیله لوله مغزی سیار، تولید گاز منطقه خانگیران افزایش یافت.
وی به برنامه شرکت نفت و گاز شرق برای تولید مستمر و پایدار گاز در فصل زمستان اشاره و تصریح کرد: برای تولید مستمر و پایدار گاز در فصل زمستان اقدامهایی از قبیل نصب تفکیکگرهای سرچاهی دو حلقه چاه، نظارت بر تعمیر و تکمیل سه چاه خانگیران و برنامهریزی و نظارت بر آمادهسازی محوطه دو حلقه چاه برای استقرار دکل حفاری انجام شده است.
سلطانی افزود: طراحی و نصب شعلهپوش جدید در گودالهای سوخت که سبب کاهش قابل ملاحظه مصرف گاز سوخت پایلوت و جلوگیری از آلودگیهای زیستمحیطی، تهیه گزارش اطلاعات و عملکرد مخزن و بهروزآوری تاریخچه تولید و اجرای مدل مخزن شبیهساز از دیگر فعالیتهای انجامشده در این زمینه است، همچنین آنالیز نتایج شاخص بهرهدهی چاهها و نمودار نگار تولید، انجام ۵۰ مورد آزمایشهای ممیزی فشارشکن و انجام پنج مورد آزمایش شاخص بهرهدهی- تزریقپذیری، برنامهریزی شده و پایان یافته است.
مدیر امور فنی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق، استفاده از فناوریهای جدید مانند تزریق ژل پلیمری برای کنترل آب چاههای آبده، فناوری Seal Maker برای رفع نشتی در رشته تکمیلی و تاج چاهها و فناوری Down hole video برای بررسی مانع در چاه را به عنوان راهکار رفع مشکل برخی چاهها عنوان کرد.
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