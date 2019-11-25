به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت»، از جمع ۵۵ فیلم مستند تولیدی ۳۹ کشور خارجی که در بخش‌های مختلف بین‌المللی سیزدهمین دوره جشنواره «سینماحقیقت» روی پرده می‌روند، آلمانی‌ها با ۸ فیلم در صدر جای گرفتند.

پس از آلمانی‌ها، مستندسازان کشور فرانسه با ۷ فیلم در رتبه دوم این فهرست جای گرفتند. ایتالیا و آمریکا نیز ۶ فیلم در این دوره‌ جشنواره دارند.

از کشورهای هلند، نروژ، لتونی، لیتوانی و قطر، ۳ فیلم در «سینماحقیقت» به نمایش گذاشته می‌شود همچنین مستندسازان روسیه، اسپانیا، لهستان، ترکیه، مصر، صربستان، بوسنی، استونی، افغانستان، اتریش، انگلستان، مجارستان هم با ۲ فیلم در جشنواره امسال حضور دارند.

سایر کشورهایی که با یک فیلم به «سینماحقیقت» آمده‌اند، به این شرح هستند: بلژیک، استرالیا، ژاپن، اندونزی، سوئیس، مقدونیه، کامیوج، قبرس، جمهوری‌چک، سوئد، سودان، چاد، آرژانتین، ایرلند، غنا، رومانی، پرتغال، کرواسی، اوکراین.

برخی فیلم‌ها، تولید مشترک کشورهای مختلف است.

سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» میزبان آثاری از تمامی قاره‌های جهان شامل آسیا، اروپا، آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه است.

سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» طی روزهای ۱۸ تا ۲۵ آذرماه ۱۳۹۸ به دبیری محمد حمیدی‌مقدم در پردیس سینمایی چارسو شهر تهران برگزار می شود.