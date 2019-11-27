به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، دانمارک پیشنهاد کرده که از اواخر سال ۲۰۲۰ تا نیمه سال ۲۰۲۲ میلادی، رهبری ماموریت آموزش‌های غیرجنگی ناتو در عراق را که در حال حاضر در اختیار کانادا است، برعهده بگیرد.

«یپه کوفود» وزیر خارجه دانمارک درباره این پیشنهاد گفت: با سهیم شدن در این ماموریت قادر خواهیم بود با آموزش نیروهای عراقی، تلاش‌های جدی‌تری را در مبارزه علیه نیروهای تروریستی داعش صورت دهیم.

دانمارک در نظر دارد پیشنهاد خود را هفته آینده در اجلاس ناتو در لندن ارائه کند. این کشور می‌خواهد ۲۱۳ نفر را برای آموزش نیروهای امنیتی عراق به بغداد بفرستد.