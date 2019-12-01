به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، مصطفی قانعی درجمع مدیران و سیاست‌گذاران صنایع دارویی کشور با اشاره به این‌که دانش‌بنیان‌های زیستی بازیگران فعال زیست‌بوم فناوری و نوآوری هستند، گفت: بر اساس آمارهای موجود، ۶۰ درصد صادرات دانش‌بنیان کشور مربوط به حوزه زیست‌فناوری است. با توجه به فعالیت خوب دانش‌بنیان‌های دارویی در کشور می توانیم مدعی شویم که ایران در حوزه زیست‌فناوری رشد بسیار خوبی داشته است.

بنا به گفته دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توسعه ایران در حوزه زیست‌فناوری پزشکی قابل قبول و مناسب است و با کمک متخصصان بومی کشور توانسته‌ایم در کنار تامین نیازهای داخلی به صادرات هم فکر کنیم.

وی افزود: محصولات زیستی ایرانی مورد استقبال کشورهای دیگر قرار دارد؛ روسیه، عراق، سوریه، پاکستان، مالزی و ترکیه از مشتریان پروپا قرص این محصولات ایرانی هستند. البته کشور آرژانتین نیز برای خرید محصولات زیستی ایرانی درخواست دارد که در حال مذاکره و رای‌زنی با این کشور هستیم.

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر این‌که ارزش تولیدات محصولات زیستی در کشور قابل توجه است، بیان کرد: محصولات زیستی ایرانی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارزش آفرینی کردند که باید تلاش کنیم با برنامه درست به افزایش این مبلغ فکر کنیم.

قانعی، دور زدن تحریم‌ها به کمک زیست‌فناوری را یکی از کاربردهای این علم نافع دانست و بر رونق تولید محصولات زیستی در کشور تاکید کرد.

به گفته دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تحریم‌ها بهترین فرصت برای رونق دادن به تولیدات داخلی است.