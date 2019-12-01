تمام مدارس تهران فردا دایر است

محمد تقی‌زاده معاون امور عمرانی استانداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص احتمال تعطیلی مدارس در روز ۱۱ آذر، با رد این احتمال گفت: ما بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی و اداره کل محیط زیست استان تهران و بر اساس پیش بینی میزان غلظت آلاینده‌های هوا در استان تهران اقدام به اعلام تعطیلی مدارس می کنیم و بنا به این پیش بینی ها از غلطت آلاینده های در هوا کاسته شده است و از فردا یک سامانه بارشی و وزش باد در استان تهران وارد می‌شود. بنابراین فردا مدارس دایر خواهد بود.

وی در پاسخ به این پرسش که سایر محدودیت های ترافیکی نیز به روال قبل باز می گردد یا نه نیز گفت: بله تمام محدودیت‌های آلودگی هوا در استان تهران از فردا حذف می‌شود. اما همچنان برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی در دستور کار پلیس راهور است.

تقی‌زاده درباره تعطیلی زنگ ورزش مدارس نیز گفت: به نظر می رسد با توجه به پیش بینی ها زنگ ورزش مدارس نیز بتواند برقرار باشد ولی اگر قرار باشد محدودیتی در این زمینه اعمال شود اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه مدارس ابتدایی تهران تعطیل اعلام شد و روز شنبه ۹ آذر تمام مدارس تهران در تمام مقاطع و همچنین دانشگاه ها تعطیل شد و امروز نیز به دلیل تداوم آلودگی هوا مدارس تهران در تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل اعلام شد.

اما در حال حاضر شاخص آلودگی هوای شهر تهران روی عدد ۱۱۱ و ناسالم برای گروه‌های حساس است و شاخص ۲۴ ساعت گذشته نیز ۹۵ اعلام شده است.