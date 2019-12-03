«انیمیشن» و چالش استمرار حضور در فجر/این سیمرغ تنها دو مدعی دارد!

خبرگزاری مهر- گروه هنر- نیوشا روزبان: چند سالی است که صنعت انیمیشن به خصوص انیمیشن‌های کوتاه در ایران و در جشنواره‌های بین‌المللی جایگاه مناسبی برای خود پیدا کرده و توانسته جوایز مختلفی را بدست آورد. موفقیت انیمیشن کوتاه در جشنواره‌های بین‌المللی شرایطی را به وجود آورد تا انیماتورها نگاه جدی‌تری به انیمیشن‌های سینمایی هم داشته باشند و در زمینه تولید آن گام‌های جدی‌تری بردارند. با افزایش تولیدات بلند سینمایی انیمیشن و امکان حضور جدی‌تر آثار در جشنواره فیلم فجر، شرایطی به وجود آمد که در فراخوان رسمی این رویداد ملی، از سال گذشته یک سیمرغ برای این هنر صنعت در نظر گرفته شد و برای اولین‌بار سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اهدا شد.

البته در دوره سی و ششم جشنواره یک فیلم سینمایی پویانمایی با نام «فیلشاه» در بخش سودای سیمرغ داوری شد که البته با اعتراض سازندگان این پویانمایی همراه بود، چرا که یک فیلم سینمایی پویانمایی نمی‌توانست در کنار آثار سینمایی به درستی داوری شود.

در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اما سیمرغ ویژه‌ هیات داوران برای بهترین فیلم پویانمایی سینمایی در نظر گرفته شد.

در این دوره ۳ فیلم بلند انیمیشن با نام «آخرین داستان» به کارگردانی اشکان رهگذر، «شب آفتابی» به کارگردانی علی مدنی و «بنیامین» به کارگردانی محسن عنایتی به جشنواره فیلم فجر راه یافتند و مستقلا مورد داوری قرار گرفتند که از بین این سه فیلم انیمیشن، «آخرین داستان» توانست سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی را بدست آورد.

هرچند انتظار می‌رفت با درنظر گرفتن سیمرغ بلورین برای انیمیشن‌های سینمایی و در ادامه این روند صعودی، شاهد حضور و رقابت جدی‌تر انیمیشن‌های بلند در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر باشیم اما متاسفانه چنین امری اتفاق نداد.

در این دوره از جشنواره فیلم فجر ۱۱۵ فیلم سینمایی، ۳۶ مستند، ۳۷ فیلم اول و تنها ۲ فیلم بلند پویانمایی برای حضور در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر فرم پرکرده‌اند.

انیمیشن‌های «لوپتو» به کارگردانی عباس عسگری و «سفر به تاریکی» به تهیه‌کنندگی محمدمهدی نخعی‌راد فرم حضور در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر را پر کرده‌اند که این آمار نسبت به دوره قبل آمار قابل توجهی نیست.

اگر تعداد انیمیشن‌ها زیاد باشد انتخاب‌های درست و رقابت‌های جدی‌تری صورت می‌گیرد، به عنوان مثال در سال گذشته رقابت بین ۳ انیمیشن سینمایی بود که از این میان «آخرین داستان» از نظر کیفیت قابل مقایسه با ۲ اثر دیگر نبود هر چند تولید فیلم بلند انیمیشن در ایران زمان‌بر است و در خوشبینانه‌ترین حالت ۲ سال زمان برای تولید یک انیمیشن لازم است، اما تعداد کم انیمیشن در بخش رقابتی جشنواره فیلم فجر، معنایی ندارد و در واقع اسم آن را نمی‌توان رقابت گذاشت. با توجه به زمان طولانی برای تولید انیمیشن نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که در هر دوره تعداد مناسبی انیمیشن برای رقابت در جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشد، شاید اگر انیمیشن‌های سینمایی هر ۲ سال یک بار در جشنواره فیلم فجر داوری شوند، تعداد انیمیشن‌های بیشتری در رقابت شرکت کنند.

کاش برای انیمیشن هم هیات انتخاب داشتیم

امیر سحرخیز رییس هیات مدیره صنف انیمیشن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انیمیشن‌هایی که برای حضور در جشنواره فرم پرکرده‌اند گفت: سال گذشته با حضور ۳ انیمیشن در جشنواره فیلم فجر بسیاری معتقد بر این بودند که شرایط خوبی در انیمیشن بوجود آمده و کیفیت انیمیشن‌ها به حدی است که به این جشنواره راه پیدا کنند، امیدوارم شرایط به گونه‌ای باشد که از بین انیمیشن‌هایی که برای حضور در جشنواره فرم پر می‌کنند، انتخاب هم صورت گیرد، نه اینکه مجبور باشیم هر تولیدی که صورت گرفته را به دلیل تعداد کم انیمیشن در جشنواره فیلم فجر راه دهیم.

وی بیان کرد: اگر تعداد انیمیشن‌ها زیاد باشد انتخاب‌های درست و رقابت‌های جدی‌تری صورت می‌گیرد، به عنوان مثال در سال گذشته رقابت بین ۳ انیمیشن سینمایی بود که از این میان «آخرین داستان» از نظر کیفیت قابل مقایسه با ۲ اثر دیگر نبود.

ماندن در حاشیه امن، سم است!

رییس هیات مدیره صنف انیمیشن با اشاره به اینکه در حاشیه امن ماندن برای انیمیشن سم است تاکید کرد: مساله این است که نباید آثاری که از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند در جشنواره حضور پیدا کنند و در نهایت تیم برگزارکننده ممکن است تصمیم خود را در این مورد تغییر دهند، البته امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد. باید به این مساله نیز اشاره کرد که در میان هیات انتخاب این دوره از جشنواره فیلم فجر حتی یک نفر هم نیست که آگاهی کاملی نسبت به انیمیشن داشته باشد که البته این خود یک معضل است.

سحرخیز: در میان هیات انتخاب این دوره از جشنواره فیلم فجر حتی یک نفر هم نیست که آگاهی کاملی نسبت به انیمیشن داشته باشد که البته این خود یک معضل است

وی بیان کرد: البته بعید می‌دانم که در این دوره از جشنواره فیلم فجر انتخابی در بخش انیمیشن وجود داشته باشد چرا که انتخاب و حتی رقابت بین ۲ اثر معنا ندارد و احتمال حضور این ۲ اثر در جشنواره فیلم فجر وجود دارد.

این هنرمند در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه ساخت یک انیمیشن بسیار زمان براست، نمی‌توان این رقابت را هر ۲ سال یک بار در جشنواره فیلم فجر برگزار کرد، توضیح داد: واقعیت این است که در حال حاضر پتانسیل تولید انیمیشن سینمایی در ایران برای رقابت هر ۲ سال یک بار است، اما فرم و ساختار جشنواره فیلم فجر اینگونه نیست که بتوان این قاعده را اجرا کرد.

سحرخیز در پایان گفت: در نهایت تاکید می‌کنم با توجه به پتانسیل تولید انیمیشن در ایران، هر ۲ سال یک بار امکان رقابت مناسب و قابل قبول‌تری وجود دارد.