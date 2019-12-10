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۱۹ آذر ۱۳۹۸، ۹:۰۸

آزادی‌خواه در گفتگو با مهر:

مجلس با معافیت مالیاتی هنرمندان مخالفت می‌کند

مجلس با معافیت مالیاتی هنرمندان مخالفت می‌کند

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: بعید است مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه ۹۹، به پیشنهاد دولت یعنی معافیت صددرصدی هنرمندان از پرداخت مالیات رأی مثبت دهد.

حجت الاسلام احد آزادی‌خواه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر معافیت مالیاتی هنرمندان در لایحه بودجه ۹۹، گفت: بهتر است به جای آنکه معافیت‌های مالیاتی برای هنرمندان در نظر گرفته شود، خدمات دیگری به آنان عرضه شود چراکه هنرمندان خواسته‌های جدی‌تری دارند و برای مثال مسائلی همچون بیمه هنرمندان خاستگاه جدی‌تری تا معافیت مالیاتی دارد.

وی با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی بر خلاف برنامه ششم توسعه است و از سوی دیگر نظم درآمدهای دولت را بر هم می‌زند، ادامه داد: مالیات یکی از درآمدهای پایدار دولت است و نباید با معافیت‌های مالی متعدد دست دولت را خالی بگذاریم.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمانی که معافیت‌های مالیاتی زیاد شود، نظم درآمدهای دولت برهم می‌خورد و دولت هم بدون توجه به مجلس و مردم قیمت بنزین را یک شبه سه برابر می‌کند.

آزادی‌خواه با بیان اینکه اگر معافیت‌های مالیاتی نباشد دولت مجبور نمی‌شود قیمت بنزین را سه برابر کند، افزود: از سوی دیگر، به دنبال معافیت‌های مالیاتی، رانت و فساد به وجود می‌آید چراکه معافیت مالیاتی یک امتیاز است و افرادی هستند که به دنبال کسب این امتیاز هستند و با اقدامات غیرقانونی همچون مجوزهای کاذب به دنبال آن هستند که این معافیت‌ها را به دست آورند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به اعتقاد بنده اقداماتی همچون تعیین معافیت‌های مالیاتی برای هنرمندان در لایحه بودجه نوعی عوام‌فریبی و با نگاه پوپولیستی است و سزاوار نیست که دولت این اقدام را انجام دهد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: قطعا صنوف مختلفی در جامعه فعالیت می‌کنند که نسبت به هنرمندان در اولویت بیشتری برای معافیت‌های مالیاتی هستند.

وی خاطرنشان کرد: بعید است مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی لایحه بودجه ۹۹ به این پیشنهاد دولت یعنی معافیت صددرصدی هنرمندان از پرداخت مالیات رأی مثبت دهد.

کد مطلب 4788832
زهرا علیدادی

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