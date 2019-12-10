حجت الاسلام احد آزادی‌خواه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر معافیت مالیاتی هنرمندان در لایحه بودجه ۹۹، گفت: بهتر است به جای آنکه معافیت‌های مالیاتی برای هنرمندان در نظر گرفته شود، خدمات دیگری به آنان عرضه شود چراکه هنرمندان خواسته‌های جدی‌تری دارند و برای مثال مسائلی همچون بیمه هنرمندان خاستگاه جدی‌تری تا معافیت مالیاتی دارد.

وی با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی بر خلاف برنامه ششم توسعه است و از سوی دیگر نظم درآمدهای دولت را بر هم می‌زند، ادامه داد: مالیات یکی از درآمدهای پایدار دولت است و نباید با معافیت‌های مالی متعدد دست دولت را خالی بگذاریم.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمانی که معافیت‌های مالیاتی زیاد شود، نظم درآمدهای دولت برهم می‌خورد و دولت هم بدون توجه به مجلس و مردم قیمت بنزین را یک شبه سه برابر می‌کند.

آزادی‌خواه با بیان اینکه اگر معافیت‌های مالیاتی نباشد دولت مجبور نمی‌شود قیمت بنزین را سه برابر کند، افزود: از سوی دیگر، به دنبال معافیت‌های مالیاتی، رانت و فساد به وجود می‌آید چراکه معافیت مالیاتی یک امتیاز است و افرادی هستند که به دنبال کسب این امتیاز هستند و با اقدامات غیرقانونی همچون مجوزهای کاذب به دنبال آن هستند که این معافیت‌ها را به دست آورند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به اعتقاد بنده اقداماتی همچون تعیین معافیت‌های مالیاتی برای هنرمندان در لایحه بودجه نوعی عوام‌فریبی و با نگاه پوپولیستی است و سزاوار نیست که دولت این اقدام را انجام دهد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: قطعا صنوف مختلفی در جامعه فعالیت می‌کنند که نسبت به هنرمندان در اولویت بیشتری برای معافیت‌های مالیاتی هستند.

وی خاطرنشان کرد: بعید است مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی لایحه بودجه ۹۹ به این پیشنهاد دولت یعنی معافیت صددرصدی هنرمندان از پرداخت مالیات رأی مثبت دهد.