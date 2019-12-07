روایت سینا سرلک از یک دوری ۱۰ ساله/ عاشقانه هایی که زنده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سینا سرلک خواننده موسیقی پاپ ایرانی پس از برگزاری تور کنسرت های شهرستان خود در ماه های جاری، سرانجام پس از ۱۰ سال دوری از کنسرت های پایتخت، تازه ترین اجرای زنده خود را با شکل و شمایلی متفاوت پیش روی مخاطبان قرار داد. این کنسرت شامگاه پنجشنبه چهاردهم آذر به همت موسسه فرهنگی هنری «هفت باغ» طی ۲ نوبت در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

در ابتدای این برنامه که با کارگردانی علیرضا صفرنژاد پیش روی مخاطبان قرار گرفت، ابتدا دو نماهنگ از کنسرت های سینا سرلک در شهرهای الیگودرز و اهواز پیش روی مخاطبان قرار گرفت. این در حالی است که پس از پایان نمایش این دو نماهنگ سینا سرلک در یک پیام تصویری که از روزهای قبل تهیه شده بود با ابراز خرسندی از برپایی دور تازه کنسرت های خود گفت: مسیر سختی را گذراندم اما من هنوز به این مسیر ادامه می دهم. البته طی این سالها بزرگترین افتخارم این است که صدایم در خدمت مردم سرزمینم بوده است. من معتقدم تمام عاشقانه هایی که تا امروز تقدیم مخاطبانم شده ندای قلب من و بسیاری از شماست. و حالا بعد از ۱۰ سال نوبت آن رسیده که یک شب خاطره انگیز را برایتان رقم بزنم.

«جان منی» با ترانه مولان و آهنگسازی سینا سرلک اولین قطعه ای بود که سینا سرلک پس از ورود خود و نوازنده ها روی صحنه آن را اجرا کرد این در حالی است که وی پس از اجرای این اثر از حضور سجاد افشاریان، معصومه کریمی، شهرزاد کمال زارع ، مهرزاد امیرخانی و مسعود صابری به عنوان هنرمندان حاضر در برنامه تشکر کرد.

«چشمای آبی» با ترانه مهرزاد امیرخانی و آهنگسازی معین طیبی، «زیبای لعنتی» با ترانه حمیدرضا صمدی و آهنگسازی سعید رضایی آثار دیگری بودند که در بخش اول کنسرت پیش روی مخاطبان قرار گرفت. این در حالی است که حین اجرای تمامی قطعات در نظرگرفته شده این برنامه نماهنگ های آثار نیز از صفحه نمایش روی صحنه به مخاطبان نمایش داده می شد.

سرلک پس از اجرای این قطعات به مخاطبانش گفت: من ۱۰ سال بود که در این سرزمین کنسرتی نداشتم و پیش از این هم در سبک موسیقی اصیل ایرانی به عنوان خواننده انجام وظیفه می کردم و خوب یادم می آید که آخرین بار برای مردم نازنین زلزله زده منطقه آذربایجان کنسرتی را برگزار کردم که تمام عواید آن به آسیب دیدگان این حادثه دلخراش با افتخار تقدیم شد. پس از این برنامه نیز حدود ۵ سال هم در ایران نبودم و بعد از بازگشت نیز ۲ سال در جزیره کیش زندگی کردم. خلاصه چند سال گذشت تا اینکه تصمیم گرفتم با یک تیم حرفه ای که نگاه مادی نداشته باشند دور تازه فعالیتهایم در حوزه برگزاری کنسرت را آغاز کنم. از سوی دیگر وقتی می دیدم در بخش هایی از موسیقی ما افرادی هستند که با هنرمندان برخوردهایی می کنند که گویی این هنرمندان بردگان آنها هستند، بسیار ناراحت می شدم چرا که معتقدم بودم هنرمند باید هنرمند باقی مانده و وارد چنین شرایطی نشود. اما بسیار خوشحالم که بگویم در این ۲ سال که با مدیریت موسسه «هفت باغ» کار کردم هیچ گونه تلخی از او و همکارانش ندیده ، به او اعتماد کرد و کنسرت هایم را به او سپردم. البته جا دارد همین جا از، مجید امینی تهیه کننده کنسرت، سعید سعدالله مدیر برنامه هاو موسسه فرهنگی هنری «فروغ فلق» نیز که در برگزاری این کنسرت ما را یاری دادند قدردانی ویژه ای داشته باشم.

این خواننده پس از صحبت های خود قطعه های «عشق» با ترانه مهرزاد امیرخانی و آهنگساز معین طیبی، «چه کنم» با ترانه روزبه بمانی و آهنگسازی علیرضا افکاری ، «زیبای خواب آلود» با ترانه افشین مقدم و آهنگسازی علیرضا افکاری و «رویا» با شعر مهرزاد امیرخانی و آهنگسازی معین طیبی را اجرا کرد. در این بخش از کنسرت بود که سینا سرلک از مخاطبانش خواست تا برای اینکه وی دقایقی را استراحت کند، شاهد اجرای قطعه بی کلامی که به اصطلاح از آن به عنوان «شوتایم» نام می برند، باشند.

بخش دوم کنسرت سینا سرلک با اجرای قطعه پرطرفدار «زیر سقف دودی» با ترانه روزبه بمانی و آهنگسازی علیرضا افکاری به عنوان تیتراژ فیلم سینمایی «زیر سقف دودی» به کارگردانی پوران درخشنده همراه شد. در این بخش بخش هایی از این فیلم سینمایی نیز روی صفحه نمایش سالن پیش روی مخاطبان قرار گرفت که سرلک در دوبخش متفاوت از مخاطبان در سالن خواست که ترجیع بندهای ترانه را با موسیقی و بدون موسیقی همراه او اجرا کنند.

وی بعد از اجرای این قطعه گفت: شما تماشاگران عزیز امشب خستگی ۱۰ سال دوری از اجراهای زنده را از من بیرون آوردید که باید از تک تک شما قدردانی کنم.

«این چه حالی است؟» با ترانه روزبه بمانی و آهنگسازی علیرضا افکاری، «پیلوت» با ترانه یاسر امیری و موسیقی سعید رضایی، «بیگانه» با ترانه ای از فرجام خیرالهی و موسیقی راشد، «نگار» با ترانه عطا عالمی و موسیقی بنیامین عمران بخش های دیگر این کنسرت را تشکیل می دادند. ضمن اینکه اجرای یک قطعه لری بختیاری و یک قطعه ملی – میهنی به آهنگسازی حمید بهروزی نیا آثاری بودند که در تازه ترین کنسرت سینا سرلک پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

وی قبل از اجرای قطعه «نگار» به تماشاگران در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی گفت: بعد از اینکه قطعه «نگار» با استقبال مخاطبان مواجه شد اصلا فکر نمی کردم ما در کشورمان انقدر اسم «نگار» داریم که می تواند تا این حد با اقبال آنها روبرو شود به همین جهت این قطعه را امشب به افتخار تمامی کسانی که نامشان نگار است تقدیم می کنم.

سرلک پیش از خوانش قطعه لری بختیاری نیز بیان کرد: من به تمام اقوام سرزمینم ایران افتخار می کنم و به خود می بالم که در کشور ایران کنار این عزیزان زندگی می کنم. از سوی دیگر برای من باعث افتخار بسیار زیادی است که یک لر بختیاری هستم. به همین دلیل امشب به رسم کنسرت هایم یک آهنگ لری بختیاری را برای شما می خوانم.

هومن آزما نوازنده کیبورد و سرپرست ارکستر، حمید بهروزی نیا نوازنده تار و سه تار، سینا عبداللهی نوازنده درام، ماکان یعقوبی نوازنده پرکاشن، مهران یحیی نژاد نوازنده گیتار، فرید الهی نوازنده گیتارباس، مهراد مقصودی نوازنده گیتار الکتریک، امین عطایی نوازنده ویولن و شایان فرهادی نوازنده کیبورد گروه نوازندگان کنسرت سینا سرلک را تشکیل می دادند.

عکس‌های خبر از امیررضا رعیتی است.