به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی درباره ترخیص کالا، اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های استعلام شونده و یا صادرکننده مجوز برای ترخیص کالا از گمرکات کشور از جمله سازمان ملی استاندارد ایران، مکلف به ارسال پاسخ نهایی استعلام به گمرک از طریق سامانه، در مدت حداکثر هفت روز کاری شده‌اند.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به ماده ١٢ قانون امور گمرکی گفت: به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول سایر کنترل‌ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام کنند.

به گفته وی سایر کنترل‌ها مانند بازرسی‌های پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود. معاون فنی گمرک ادامه داد: در اجرای ماده ١٢ قانون امور گمرکی وظایف متعددی برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول سایر کنترل‌ها درنظر گرفته شده است؛ از جمله این وظایف می‌توان به استقرار نمایندگان تام الاختیار این مراجع در اجرای پنجره واحد فیزیکی در گمرکات اجرایی کشور اشاره کرد.

وی افزود: همچنین تنظیم ساعات کاری و ایام حضور نمایندگان تام الاختیار بر اساس نظر گمرک، به نحوی که هیچ گونه خللی در ترخیص کالا بدلیل عدم حضور آنان ایجاد شود، از دیگر وظایف این مراجع و سازمان‌های همجوار گمرک است.

معاون گمرک ایران خاطرنشان کرد: طبق قانون، باید تنظیم مدت بازدید، نمونه‌گیری و پاسخگویی مراجع صدور مجوزهای لازم، براساس نظر گمرک انجام شود. ارونقی اعلام کرد: در راستای تسهیل واردات کالا، تمام دستگاه‌های استعلام شونده و یا صادرکننده مجوزهای فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‌ای برای ترخیص کالا از گمرکات کشور -از جمله وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، سازمان ملی استاندارد ایران و ...- مکلف به ارسال پاسخ نهایی استعلام به گمرک از طریق سامانه ظرف مدت حداکثر هفت روز کاری شده‌اند.

به گفته وی، این موضوع به همه گمرکات ابلاغ و به فعالان اقتصادی نیز اطلاع‌رسانی شده تا اگر با موارد مغایر این موضوع برخورد کردند، آن را به گمرک ایران اعلام کنند تا پیگیری لازم در این خصوص انجام شود.