نشست خبری «مسعود سلیمانی» به دلیل عارضه قلبی لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مسعود سلیمانی محقق ایرانی که به تازگی از بند زندانی در آمریکا آزاد شد و به کشور بازگشته بود، به دلیل عارضه قلبی که در مسیر محل برگزاری نشست برایش رخ داد، لغو شد.

این نشست قرار بود صبح امروز با حضور نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی در ساختمان پرس تی وی برگزار شود.

وی هم اکنون در اورژانس بیمارستان قلب تهران بستری شده است.

به گزارش مهر، همچنین قرار بود بعد از ظهر امروز یکشنبه ۲۴ آذرماه دانشگاهیان طی مراسمی به استقبال دکتر مسعود سلیمانی بروند.

مراسم پیشواز قرار بود ساعت ۱۳ از محل سردر دانشگاه تربیت مدرس آغاز و ادامه مراسم با حضور مسئولان دانشگاه، وزیر علوم و برخی از مقامات کشوری در سالن شهید چمران برگزار شود.

پیمان جبلی امروز با حضور در جمع خبرنگاران ضمن عذرخواهی از خبرنگاران داخلی و خارجی به دلیل لغو نشست خبری مسعود سلیمانی، گفت: ساعتی قبل زمانی که دکتر سلیمانی در راه رسیدن به شبکه پرس تی وی بود دچار مشکل قلبی و بلافاصله به بیمارستان قلب منتقل شدند. ایشان در بیمارستان قلب بستری هستند و امکان اینکه بتوانیم حتی از ایشان یک پیام صوتی دریافت کنیم، فراهم نیست.

وی افزود: اگر شرایط ایشان اجازه دهد، در روزهای آینده این نشست خبری را مجدداً برگزار خواهیم کرد و امیدواریم شما خبرنگاران در این جلسه حضور یابید. قطعاً دکتر سلیمانی حرف ها و ناگفته هایی زیادی را برای گفتن دارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر دو نفر از شاگردان دکتر سلیمانی که در زندان بودند، حکم برائتشان صادر شده و وظیفه رسانه های جمهوری اسلامی است که برای دفاع از حقوق شهروندان تمام تلاش خود را به کار گیرند.