به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره جایزه ادبی احمد محمود بهدلیل برخی مشکلات امسال با دو ماه تاخیر در اسفندماه برگزیدگان خود را معرفی خواهد کرد.
این جایزه پس از داوری اولیه دو فهرست از رمانها و مجموعهداستانهای منتشرشده در سال ۱۳۹۷ را برای نظرسنجی آماری و کیفی در اختیار روزنامهنگاران، نویسندگان، منتقدان، مترجمان و برخی اصحابِ قلم قرار خواهد داد و طبق ایننظرسنجی به ۱۰ نامزدِ ابتدایی خود دست پیدا خواهدکرد.
در مرحله بعدی داورانِ دو بخشِ مجموعهداستان و رمان ۳ نامزدِ برگزیده و سپس برنده را انتخاب میکنند. گروهِ اجرایی اینجایزه اظهار امیدواری کرده با توجه به مشکلات مالی و پارهای شرایط اجتماعی بتواند مانند دو دوره پیش، مراسمی برای اختتامیه تدارک ببیند. امسال دبیری اجرایی اینجایزه سینا دادخواه و مائده مرتضوی نیز مسئول روابط عمومی آن است. دبیر این دوره جایزه احمد محمود، مهدی یزدانیخرم است.
در دوره دوم برگزاری اینجایزه، در بخش رمان کتابِ «بند محکومین» نوشته کیهان خانجانی برنده تندیس شد و از رمانِ «آلوت» نوشته امیر خداوردی نیز تقدیر به عمل آمد. در بخش مجموعهداستان نیز صمد طاهری با کتاب «زخمِ شیر» تندیس جایزه را دست آورد. همچنین لیلی گلستان نیز اولین مدال افتخار احمد محمود را از آن خود کرد. امسال نیز این مدال به یک نویسنده پیشکسوت اهدا خواهد شد.
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