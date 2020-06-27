به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره جایزه ادبی احمد محمود، برگزیده خود در بخش مجموعهداستان را معرفی کرد.
اینجایزه که بهخاطر وقایع متعدد در سال گذشته و شیوع ویروس کرونا بیمراسم اختتامیه به پایان راه خود رسیده، با اعلام برگزیده خود در بخش مجموعهداستان به شکل مجازی، تندیس و جایزه برنده را همزمان با دوره چهارم در زمستان نود و نه و در صورت ریشهکنشدن ویروس چینی به او اهدا میکند.
بهاینترتیب، بنابر نظر هیات داوران بخش مجموعهداستان متشکل از حمیدرضا نجفی، مریم حسینیان، عالیه عطایی و کاوه فولادینسب از میان نامزدهای نهایی سهگانه متشکل از مخلوقات غریب نوشته حسین سناپور، متغیرِ منصور نوشته یعقوب یادعلی و هفت گنبد نوشته محمد طلوعی، کتاب «متغیر منصور» از یعقوب یادعلی بهعنوان بهترین مجموعهداستان منتشرشده در سال ۱۳۹۷ برگزیده شد.
مشروح متن بیانیه هیئت داوران سومین جایزه ادبی احمد محمود در بخش مجموعهداستان به اینترتیب است:
در این روزها که اپیدمی تازهآمده کرونا و بیماریهای قدیمی اقتصادی و منازعات داخلی و بینالمللی سیاسی دست به دست هم دادهاند تا هرچه بیشتر کمر انسانی ایرانی را خم و امید را از او دور کنند، ادبیات داستانی -دنیای خیال و روایت- نجاتدهنده است -آرامبخش و راهگشا- چراکه از خلال روایت تجربههای انسانی و اجتماعی، مستقیم و غیرمستقیم، نگاه مخاطب خود را توسعه و به اندیشه او عمق میبخشد. از این رو، بهرغم هیاهوی زمانه و زمینه، هیئت داوران سومین جایزه ادبی احمد محمود اجازه نداد امر روزمره باعث توقف کارش در بررسی مجموعهداستانهای منتشرشده در سال ۱۳۹۷ شود.
در گام نخست از میان ده مجموعهداستانی که بر اساس نظرسنجی از اهالی ادبیات، به دور داوری رسیده بودند، سه اثر با اکثریت نسبی آرا انتخاب و معرفی شد (بهترتیب الفبا):
«متغیر منصور» نوشته یعقوب یادعلی (نشر چشمه)
«مخلوقات غریب» نوشته حسین سناپور (نشر چمشه)
«هفت گنبد» نوشته محمد طلوعی (انتشارات افق)
در ادامه، پس از بررسی مجدد این سه اثر و این بار با اکثریت مطلق آراء داوران، بهترین مجموعهداستان سال ۱۳۹۷ انتخاب شد؛ مجموعهداستانی که راوی رهاشدگی انسان معاصر است و هر بار به شکلی تلاش او را برای بقا در جنگل هزاره سوم به تصویر میکشد؛ مجموعهداستانی که زبان روایتگر روان، طناز و پیشبرندهای دارد و خوانندهاش را بهخوبی با خود همراه میکند؛ و مجموعهداستانی که تنوع شیوههای رواییاش فرمهای جذابی را خلق کرده و در اختیار خوانندهای فارسیزبان قرار داده است.
هیئت داوران سومین دوره جایزه ادبی احمد محمود در بخش مجموعهداستان، به اکثریت مطلق آرا، مجموعهداستان «متغیر منصور» نوشته یعقوب یادعلی را به عنوان بهترین مجموعهداستان ایرانی منتشرشده در سال ۱۳۹۷ معرفی میکند.
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