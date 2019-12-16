«چاک شومر» خواستار ادای شهادت «جان بولتون» در مجلس سنای آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «چاک شومر» عضو دموکرات و بلندپایه مجلس سنای آمریکا روز یکشنبه از این نهاد قانونگذاری درخواست کرد تا چهارتن از مشاوران سابق و کنونی کاخ سفید را جهت ادای شهادت در نشستی که قرار است سال آینده میلادی برای تصمیم گیری در خصوص برکناری «دونالد ترامپ» از ریاست جمهوری برگزار شود، احضار کند.

این رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنای آمریکا خواستار تقاضای رسمی و قانونی این نهاد از «میک مولوانی» رئیس موقت ستاد کارکنان کاخ سفید، «جان بولتون» مشاور سابق امنیت ملی ترامپ، «رابرت بلر» مشاور مولوانی و «مایکل دافی» مسئول امور بودجه برای ادای شهادت شد.

این درخواست رسمی شومر که در نامه ای خطاب به «میچ مک کانل» رهبر اکثریت جمهوریخواه در مجلس سنا مطرح شد، نشاندهنده تلاش دموکراتها برای طرح ریزی یک نشست احتمالی در مجلس سنا جهت استیضاح ترامپ است.

این احتمال وجود دارد که طی هفته جاری، دونالد ترامپ از سوی مجلس نمایندگان آمریکا در خصوص اتهاماتی از قبیل سوء استفاده از قدرت و اختیارات خود در مقام رئیس جمهور و درخواست از دولت اوکراین برای انجام تحقیق در خصوص «جو بایدن» رقیب انتخاباتی اش استیضاح شود.

پس از برگزاری این نشست در مجلس نمایندگان، یک نشست رسیدگی به اتهامات ترامپ در مجلس سنا برگزار خواهد شد؛ نشستی که در آن کسب آرای موافق با برکناری رئیس جمهور جمهوریخواه آمریکا دور از ذهن به نظر می رسد.