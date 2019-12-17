به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی «شب روایت» امشب سهشنبه ۲۶ آذر با محوریت موضوع «نوبل ادبی علیه صلح» از آنتن شبکه چهار سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش میشود.
در اینبرنامه مسعود دیانی بهعنوان مجری و دانیال حقیقی نویسنده و پژوهشگر، بهعنوان مهمان به بررسی موضوع اینمیزگرد با عنوان کامل «نوبل ادبی علیه صلح و انسان دوستی» میپردازند. بهانه اینمیزگرد انتخاب پیتر هانتکه بهعنوان برگزیده و حواشی امسال جایزه نوبل است.
در بخشهای دیگر اینبرنامه هم، آیتم «سرنوشت» نوشته مسعود دیانی درباره جایزه نوبل امسال و انتخاب هانتکه و همچنین آیتم «لذت متن» با خوانش علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، پخش میشود.
اینبرنامه امشب سهشنبه ۲۶ آذر از ساعت ۲۳ از آنتن شبکه چهار سیما پخش میشود.
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