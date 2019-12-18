دانشگاه تهران پژوهشگر همکار از دانشگاههای برتر جذب می کند

به گزارش خبرنگار مهر دکتر محمود نیلی احمد آبادی در جمع خبرنگاران در حاشیه نمایشگاه هفته پژوهش و نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی در خصوص ابلاغ آیین نامه پژوهشگر همکار دانشگاه تهران گفت: این آیین نامه به زودی ابلاغ خواهد شد. بر اساس این آیین نامه همه محققانی که دارای قراردادهای پژوهشی و یا گرنت پژوهشی هستند می توانند به عنوان پژوهشگر همکار دانشگاه تهران با این دانشگاه همکاری کنند.

نیلی ادامه داد: دانش آموخته دانشگاه برتر و دارا بودن رزومه مناسب در پژوهشگر همکار شدن دانشگاه تهران تاثیر دارد.

وی گفت: برای پژوهشگران همکار بیمه و مالیات در نظر گرفته شده است.

رئیس دانشگاه تهران عنوان کرد: منابع مالی برای پژوهشگران همکار دانشگاه تهران در نظر گرفته شده است.