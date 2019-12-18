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۲۷ آذر ۱۳۹۸، ۹:۰۶

رئیس دانشگاه خبر داد:

دانشگاه تهران پژوهشگر همکار از دانشگاههای برتر جذب می کند

دانشگاه تهران پژوهشگر همکار از دانشگاههای برتر جذب می کند

رییس دانشگاه تهران از ابلاغ آیین نامه پژوهشگر همکار دانشگاه تهران خبر داد و گفت:برای این افراد منابع مالی، بیمه و مالیات در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر دکتر محمود نیلی احمد آبادی در جمع خبرنگاران در حاشیه نمایشگاه هفته پژوهش و نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی در خصوص ابلاغ آیین نامه پژوهشگر همکار دانشگاه تهران گفت: این آیین نامه به زودی ابلاغ خواهد شد. بر اساس این آیین نامه همه محققانی که دارای قراردادهای پژوهشی و یا گرنت پژوهشی هستند می توانند به عنوان پژوهشگر همکار دانشگاه تهران با این دانشگاه همکاری کنند.

نیلی ادامه داد: دانش آموخته دانشگاه برتر و دارا بودن رزومه مناسب در پژوهشگر همکار شدن دانشگاه تهران تاثیر دارد.

وی گفت: برای پژوهشگران همکار بیمه و مالیات در نظر گرفته شده است.

رئیس دانشگاه تهران عنوان کرد: منابع مالی برای پژوهشگران همکار دانشگاه تهران در نظر گرفته شده است. 

کد مطلب 4800953

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