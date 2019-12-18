رسانه ها به دنبال هدایتگری/مدعیان دمکراسی ازپاسخگویی فرار می کنند

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: تلاش در راستای هدایت افکار عمومی برای رای دادن به یک جریان خاص سیاسی و یا یک فرد مشخص یکی از مهمترین فعالیت های رسانه های جمعی در هر جامعه به شمار می رود.

طی دو دهه اخیر و علیرغم وجود شیوه های نوین ارتباط جمعی، ولی رسانه های محلی همچنان در استان های خاصی همچون کردستان با ویژگی های متفاوت قومی و مذهبی همچنان کارکرد دارند و علیرغم نبود رسانه های قدرتمند ولی همچنان این روش و شیوه مرسوم در حین برگزاری انتخابات مورد توجه قرار می گیرد.

در حالی که مدیران فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در حین ارائه گزارش عملکرد از صدور ده ها مجوز انتشار نشریات محلی در این استان آمار می دهند ولی در خوشبینانه ترین حالت هم اکنون حدود ۱۰ نشریه در استان کردستان به صورت منظم چاپ و منتشر می شوند.

کردستان جزو معدود استانهای کشور است که علیرغم تمامی وعده وعیدها همچنان دارای روزنامه نیست و هر چند که مجوز روزنامه دارد ولی فعلا تنها روژان است که در طول هفته دو شماره منتشر می کند و به دلیل عدم حمایت های مناسب همچنان از چاپ روزانه ناتوان است.

در کنار شمار حداقلی نشریات محلی در کردستان از روزنامه و هفته نامه گرفته تا برسد به ماهنامه و فصلنامه، ولی هستند افرادی که به عنوان مدعیان فعالیت های رسانه ای و مطبوعاتی در آستانه برگزاری انتخابات ها وارد این عرصه شده و برای رای آوردن جریان خاص سیاسی وابسته به خود از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند.

یکی از ویژگی های استان کردستان در حوزه نشریات محلی، تکاپو برای افزایش شمار نشریات در آستانه برگزاری انتخابات هاست به گونه ای که یک سال مانده به انتخابات افراد زیادی به حضور در عرصه نشریات محلی علاقه نشان داده یا خود برای اداره کردن یک نشریه متقاضی می شوند، یا اینکه فعال مطبوعاتی شده و به دنبال انتشار دیدگاه های خود در نشریات محلی هستند.

سلیمان الله مرادی از پیشکسوتان عرصه مطبوعات استان کردستان که صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه روژان است، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: یکی از مهمترین مشکلات کردستان در عصر حاضر به نوع کارکرد و فعالیت رسانه های محلی و گروهی در این استان بر می گردد.

وی ادامه داد: متاسفانه بخش زیادی از مشکلات ما در حوزه های مختلف عدم توسعه اقتصادی و پیشرفت عمومی کردستان وابسته به عملکرد و فعالیت رسانه های جمعی در این استان است، وقتی که رسانه به معنی واقعی خود فعالیت ندارد در نتیجه نمی توان به توسعه در سایر بخش ها امیدوار بود.

تعداد افرادی انگشت شمار نوع فعالیت های رسانه ای کردستان را مدیریت می کنند

این پیشکسوت مطبوعات کردستان افزود: امروز تعدادی انگشت شمار در کردستان خود را به عنوان همه کاره مطبوعات این استان مطرح کرده و می کنند که متاسفانه فعالیت و کارکردهای آنها تنها وابسته به زمان برگزاری انتخابات هاست و بعد از برگزاری انتخابات برای دو سه سال خبری از آنها نیست تا بار دیگر زمان برگزاری انتخاباتی دیگر فرا برسد.

وی با بیان اینکه رسانه ها در کردستان کارکرد مطالبه گری خود را از دست داده اند، یادآور شد: به دلیل همین فعالیت عده ای محدود و انگشت شما که به نوعی خود را قیم مردم و رسانه ها مطرح می کنند، متاسفانه شان و منزلت کار رسانه ای و مطبوعاتی در استان کردستان افت فاحشی داشته است.

الله مرادی ضمن انتقاد از تبدیل رسانه ها به عنوان یک ابزار برای خدمت به یک شخص و یا جریان سیاسی، ادامه داد: رسانه حق دارد تا بر اساس فعالیت های خود همراه یک جریان خاص سیاسی باشد و این یک اصل پذیرفته شده است ولی نباید اجازه داد که یک رسانه دارای هویت به تریبون یک جریان سیاسی تبدیل شود.

وی گفت: متاسفانه در استان کردستان به دلیل فعالیت این تعداد افراد انگشت شمار در جریان برگزاری انتخابات ها، رسانه ها به تریبون یک جریان خاص سیاسی تبدیل شده و بعد از پایان انتخابات پاسخگوی عملکرد خود نیستند.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول روژان گفت: در سال ۹۶ و در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این افراد با بسیج تمامی ظرفیت های در اختیار خود پشت سر یک کاندیدای قرار گرفتند و با ایجاد یک دو قطبی کاذب افکار عمومی را به این سمت هدایت کردند و امروز باید در صحنه حضور داشته و پاسخگوی عملکرد خود باشند.

وی ضمن اشاره به ویژگی های خاص قومی و مذهبی در استان کردستان، افزود: در سال ۹۶ همین افراد به صراحت اعلام می کردند که رای به رقیب یعنی بازگشت به دهه ۶۰ و حال باید این سوال را پاسخ دهند که آیا وضعیت کنونی ما از دهه ۶۰ بدتر نشده است.

الله مرادی اظهار داشت: حتما امروز باید افکار عمومی از این افراد بخواهد پاسخ دهند که قرار بود دیگر چه اتفاق بدی برای این کشور در تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی روی دهد که امروز شاهد آن نیستیم.

وی ضمن دعوت از مردم به ویژه فعالان رسانه ای صادق کردستان برای مطالبه این موارد از افراد انگشت شمار، عنوان کرد: بار دیگر و با فرارسیدن برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی این افراد دوباره می خواهند در لباس فعال رسانه ای افکار عمومی را هدایت کنند که امیداریم در سایه هوشیاری مردم برای همیشه این رویه در کردستان تغییر کند.

رسانه های محلی از پاسخگویی به عملکرد خود فرار می کنند

همزمان با انتقادات یکی از پیشکسوتان مطبوعاتی کردستان از فعالیت رسانه های محلی در این استان، یک کارشناس رسانه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، خواستار شفاف سازی فعالیت های رسانه های محلی در این استان شد و افزود: متاسفانه در این بخش ضعف نظارت از سوی سازمان های مسئول و متولی از جمله اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان مشهود است.

صادق عباسی با بیان اینکه من از دور فعالیت های رسانه ای در استان کردستان را رصد می کنم، اظهار داشت: نوع صدور مجوزهای فعالیت نشریات محلی در این استان جالب توجه است و به همین دلیل امروز کارکرد رسانه های محلی در کردستان به جای تبدیل شدن به تریبون مردم بیشتر تبدیل به تریبون اشخاص و همچنین یک جریان خاص سیاسی شده اند.

وی اظهار داشت: به عنوان نمونه وقتی که عملکرد یک نشریه خاص در استان که زیر نظر دولت اداره شده و در جریان انتخابات هم به صورت کامل در خدمت جریان حاکم بوده است، مورد نقد قرار می گیرد وی به جای شفاف سازی به سمت رقیب نشانه می رود و آنها را مقصر شرایط حاکم بر جامعه می داند.

این کارشناس حوزه رسانه ضمن تاکید بر لزوم شفاف سازی فعالیت های رسانه ای و مطبوعاتی در استان کردستان به ویژه از سوی نشریات دارای سابقه، عنوان کرد: یکی از نیازهای اصلی این مهم تلاش برای نبود وابستگی های مالی و اداری نشریات محلی به دستگاه ها و ادارات دولتی است که البته این مهم تنها در سایه رشد و رونق اقتصاد مطبوعات ممکن خواهد بود.

وی در پایان بر تلاش بیشتر خبرنگاران مستقل و همراه مردم برای به نقد کشیدن فعالیت های نشریات خاص شد و افزود: متاسفانه امروز حالت انفعالی خانه مطبوعات کردستان نیز یک امر روشنی است و البته از این نهاد که عنوان صنفی دارد ولی زیر نظر دولت اداره و مدیریت می شود نمی توان هم انتظار زیادی داشت ولی در کنار این مهم فعالان عرصه رسانه می توانند این رویکرد را تغییر دهند.

پاسخگویی خود رسانه ها به مردم در خصوص فعالیت ها و عملکرد خودشان یکی از انتظارات جدی از سوی افکار عمومی است و به همین دلیل هم نیاز است تا زمینه برای ارتقاء سواد رسانه ای مردم فراهم شود تا آنها بتوانند در این راستا قالب های رسانه ای را به درستی تشخیص داده و در مسیر رسیدن به اهداف متعالی برای جامعه همراه باشند.