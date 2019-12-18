فلسطین خواستار نشست فوری اتحادیه عرب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، فلسطین در واکنش به افتتاح دفتر تجاری برزیل در شهر قدس اشغالی، خواستار برگزاری نشست فوری اتحادیه عرب برای رسیدگی به این موضوع شد.

بر اساس این گزارش، هدف از برگزاری این نشست، بحث و بررسی اقدامات و راهکارهای کشورهای عربی در قبال این اقدام غیرقانونی برزیل است.

«دیاب اللوح» نماینده فلسطین در اتحادیه عرب اظهار داشت که در این نشست باید ساز و کارهای اجرایی بازدارنده برای صرف نظر برزیل از این اقدام خود ارائه شود.

اللوح تاکید کرد که این اقدام برزیل نقض خطرناک قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی و زیر پا گذاشتن قطعنامه‌های اتحادیه عرب است.

وی تصریح کرد که تشکیلات خودگردان بارها به برزیل در مورد چنین اقداماتی و خدشه وارد کردن به جایگاه قانونی شهر قدس اشغالی هشدار داده بود.

گفتنی است، در مراسم افتتاح دفتر تجاری برزیل در قدس اشغالی در روز یکشنبه گذشته «ادواردو بولسونارو» پسر رئیس جمهوری برزیل و عضو پارلمان این کشور نیز حضور داشت.

وی تصریح کرد که کشورش به زودی سفارت خود را از تل آویو به قدس اشغالی منتقل می‌کند و این امری کاملا طبیعی است.