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۲۷ آذر ۱۳۹۸، ۱۳:۰۱

فرماندار گرمسار:

گرمسار ۱۴ واحد مرکز آموزش عالی دارد

گرمسار ۱۴ واحد مرکز آموزش عالی دارد

گرمسار - فرماندار گرمسار بابیان اینکه این شهرستان دارای ۱۴ مرکز آموزش عالی و دانشگاه است، گفت: در این مراکز آموزشی ۲۵ هزار دانشجو مشغول به تحصیل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید رجایی ظهر چهارشنبه در همایش شهرداران استان سمنان به میزبانی شهرداری گرمسار ضمن بیان اینکه این شهرستان دارای نیمی از صنایع استان است، تأکید کرد: گرمسار دارای ۱۴ دانشگاه و موسسه آموزش عالی با ۲۵ هزار دانشجو است که این امر ظرفیت خوبی برای ترویج و توسعه ارتباط بین صنعت و دانشگاه محسوب می‌شود.

وی افزود: تعداد افراد دارای تحصیلات تکمیلی در گرمسار بسیار بالا است و ازآنجاکه شغل شاخص مردم این شهرستان، به دلیل گستردگی شهرک‌های صنعتی بیشتر در حوزه صنعت است، می‌توان گفت در این شهرستان ظرفیت‌های خوبی برای پیوند دانشگاه با تولید وجود دارد.

فرماندار گرمسار بابیان اینکه در این شهرستان به ازای هر چهار نفر، یک نفر دارای تحصیلات دانشگاهی است، ابراز داشت: باید از این ظرفیت‌ها در راستای تقویت تولیدات صنعتی بهره برد.

رجایی بابیان اینکه نیاز به وجود زیرساخت‌های شهری در گرمسار احساس می‌شود، تأکید کرد: خوشبختانه شاهد تغییرات خوبی در حوزه توسعه خدمات شهری در گرمسار هستیم  و با همکاری و تعامل شهرداران و شورای اسلامی رضایتمندی مردم در ارائه خدمات نیز افزایش‌یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش شهرداران استان سمنان امروز به میزبانی گرمسار در حال برگزاری است.

استان سمنان دارای ۱۹ شهردار است.

کد مطلب 4801379

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