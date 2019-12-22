تورم آذر ۴۰ درصد شد/تورم نقطه به نقطه ۲۷.۸ درصد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص قیمت مصرفکننده – آذر ١٣٩٨ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
منظور از نرخ تورم نقطهای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطهای در آذر ماه ١٣٩٨ به عدد ٢٧.٨ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٢٧.٨ درصد بیشتر از آذر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطهای آذر ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنی ها و دخانیات» با کاهش ۰.۸ واحد درصدی به ۲۸ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ١.۵ واحد درصدی به ٢٧.٧ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری ٢٧.٦ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢٨.٩ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٦ واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه آذر ١٣٩٨ به ٣.٢ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ١.۶ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٤.١ درصد و ٢.٨ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣ درصد است که نسبت به ماه قبل، ١.٥ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.٤ واحد درصد افزایش داشته است.
کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه آذر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ۴۰ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.١ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ٣٩.٣ درصد است که نسبت به ماه قبل ۱ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٣.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٣ واحد درصد کاهش داشته است.
تغییرات قیمت ها در ماه جاری
در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (گوجه فرنگی، کدوسبز، پیاز، لوبیا سبز) و گروه «میوه و خشکبار» (هندوانه، توت فرنگی) است.
در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» گروه «حمل ونقل شخصی» (بنزین، انواع اتومبیل سواری) و گروه «پوشاک و کفش» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
همچنین گروه «گوشت قرمز، سفید و فرآورده آنها» (گوشت گاو، گوشت گوسفند، مرغ ماشینی) و گروه «ادویه و خوراکیهای طبقهبندی نشده در جای دیگر» (رب گوجه فرنگی) نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاری
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در آذر ماه ١٣٩٨ برای دهکهای مختلف هزینهای از ٣٩.۶ درصد برای دهک اول تا ۴۱.۶ درصد برای دهک دهم است.
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