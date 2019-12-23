به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب درس‌گفتارهای ابوالفضل زرویی نصرآباد با نام (رمز طنز) سوم دی ماه ساعت ۱۷ همزمان با برگزاری نشست سه‌شنبه‌های شعر نیاوران در فرهنگسرای نیاوران رونمایی خواهد شد.

کتاب رمز طنز حاصل سلسله درس‌گفتارهای زنده‌یاد ابوالفضل زروئی نصرآباد است که به صورت مداوم در نخستین دوشنبه هر ماه با حضور طنزپردازان و علاقمندان به طنز در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شد.

در این مجموعه نشست‌ها در هر جلسه ضمن ارائه درس‌گفتارهای ابوالفضل زروئی نصرآباد درباره طنز و رموز آن، اخلاق‌الاشراف عبید زاکانی شرح و تفسیر می‌شد. شعرخوانی و نقد شعر از دیگر برنامه‌های این جلسات بود که از دی سال ۱۳۹۴ در فرهنگسرای نیاوران آغاز و تا پایان حیات زنده‌یاد زروئی نصرآباد ادامه داشت.

مفاهیم مطرح در این مجموعه نشست‌ها به صورت کتابی با نام رمز طنز گردآوری شده است که پس از رونمایی در روز سه‌شنبه سوم دی ماه ساعت ۱۷ در نشست ادبی سه‌شنبه‌های شعر نیاوران وارد بازار نشر می‌شود.

ابوالفضل زرویی نصرآباد زاده ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۸ در تهران شاعر، پژوهشگر و طنزپرداز صاحب نامی است که با اسم‌های مستعار ملانصرالدین، چغندر میرزا، آمیز ممتقی، میرزا یحیی، عبدلی و… در نشریاتی مانند نشریات مؤسسه گل آقا، همشهری، جام جم، ایرانیان، انتخاب، زن، مهر، کیهان ورزشی، بانو، جستجو، عروس، تماشاگران و… طنز نوشته است. بسیاری از نویسندگان و طنز پردازان همچون کیومرث صابری فومنی (گل آقا)، علی موسوی گرمارودی و… از او به عنوان یکی از بهترین نویسندگان در حوزه طنز یاد می‌کنند.

این طنز پرداز نام آشنای کشور در آذر ماه ۱۳۹۷ و در سن ۴۹ سالگی دیده از جهان فرو بست.

شایان ذکر است حضور تمامی علاقمندان به شعر و ادب در آئین رونمایی از کتاب درس‌گفتارهای ابوالفضل زرویی نصرآباد، با نام رمز طنز، آزاد است