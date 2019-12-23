پارک فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر افشین زرقی امروز در بیستمین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: دو هدف ارتقای کیفی تحقیقات و جهت گیری پژوهشی را برای رسیدن به دانشگاه نسل سوم و بین المللی سازی پژوهش در این دانشگاه دنبال می کنیم.

وی با اشاره به رتبه بندی کشوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: تولیدات علمی ۸۰ درصد بخش رتبه بندی وزارت بهداشت در حوزه پژوهش را تشکیل می دهند و بر اساس این رتبه بندی شیب تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رو به افزایش است.

وی گفت: تولیدات علمی دانشگاه در اسکوپوس در پایان سال ۲۰۱۸ از مرز ۳ هزار و ۳۰۰ مقاله گذشته است و میزان تولیدات علمی در ۶ سال گذشته ۲.۵ برابر شده است. همچنین در ISI نیز تولیدات علمی دانشگاه سه برابر شده است و ۸۵ درصد این تولیدات اورجینال است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: ۵۴ هزار مقاله در سال در نمایه های بین المللی نمایه می شود که از این تعداد ۳۵ درصد (معادل ۱۸ هزار مقاله) با علوم پزشکی مرتبط است، این در حالی است که دانشکده پزشکی هاروارد تنها در یک سال ۱۸ هزار مقاله تولید می کند.

وی با اشاره به شیب تولیدات علمی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: ما در حوزه تولیدات کمی و کیفی شیب رو به رشدی داریم و تعداد مقالات پراستناد نیز به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. همچنین تعداد مقالات با همکاری بین المللی نیز رشد داشته به طوری که از هر ۴.۵ مقاله، یک مقاله با همکاری بین المللی به چاپ رسیده است.

زرقی اظهارداشت: دانشگاه های علوم پزشکی در سال های اخیر رشد بسیاری داشته اند اما دلیل فاصله دوم ما نسبت به دانشگاه علوم پزشکی تهران، تعداد هیئت علمی ما است که آن دانشگاه ۱۹۰۰ هیئت علمی و دانشگاه ما ۱۴۰۰ عضو هیئت علمی دارد، ضمن اینکه در رتبه بندی وزارت بهداشت، دانشگاه اول در ۶ سال گذشته ۳۵ درصد رشد داشته اما دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که در رتبه دوم قرار دارد ۲۳۱ درصد در ۶ سال رشد داشته است.

وی گفت: در این دانشگاه ۲۵ هزار مقاله در ۲۰ سال تولید شده که از این تعداد ۱۵ هزار مقاله در ۶ سال اخیر بوده است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به جایگاه این دانشگاه در رتبه بندی های بین المللی گفت: ما در رتبه بندی وبومتریک ۱۰۷ پله و در رتبه بندی لایدن ۷۴ پله صعود داشته ایم.

وی با اشاره به اجرای برنامه جامع توانمندسازی هیئت علمی در دانشگاه گفت: به همین منظور ۲ هزار کارگاه در طول سال برگزار کردیم.

زرقی از تهیه برنامه درسی آموزش پژوهش خبر داد و گفت: این برنامه درسی برای تصویب به وزارت بهداشت ارائه شده است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: در سال گذشته سه بیمارستان و اکنون ۱۲ بیمارستان آموزشی این دانشگاه دارای واحد تحقیق و توسعه شده اند و در نظام ثبت بیماری ها همکاری مستمر دارند.

وی از اعطای ۱۲ گرنت پژوهشی به محققان دانشگاه خبر داد و گفت: دو گرنت همتاپروری و پزشک پژوهشگر به مجموعه گرنت های دانشگاه اضافه شده است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: بیشترین چاپ و خرید کتاب را در دانشگاه به ثمر رسانده ایم و رتبه اول کتابخانه مرکزی و مدیریت منابع علمی را در بین دانشگاه علوم پزشکی کسب کرده ایم.

وی با اشاره به پروژه های کلان کشوری در این دانشگاه گفت: ۶ کوهورت کشوری در حال اجرا است و پروژه های کلان را در دست اجرا داریم.

زرقی با اشاره به تدوین نقشه تمایز دانشگاه اظهارداشت: اکنون تنها ۱۱ درصد هیئت علمی ما خاموش هستند و تلاش داریم با حمایت از کلونی ها و افراد مؤثر در تحقیقات، این عده را نیز بیدار کنیم.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از راه اندازی دو پژوهشکده چشم و علوم اعصاب در این دانشگاه خبر داد و گفت: در حوزه فناوری ۷۷ واحد فناور، ۸۰ شرکت دانش بنیان و ۴۶ محصول دانش بنیان در دانشگاه فعال هستند.

وی تأکید کرد: ما محصولات فناوری را در دانشگاه رونمایی می کنیم که دارای پیوست های علمی قوی باشند و تاکنون نیز ۴.۵ میلیارد تومان به فناوران دانشگاه وام داده ایم.

زرقی با اشاره به تشکیل کمیته مالکیت فکری دانشگاه از ثبت ۱۳۶ اختراع داخلی و ۲۱ پتنت خارجی خبر داد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: حمایت فیزیکی از شرکت های دانش بنیان در حال انجام است و امیدواریم به زودی محصول «اتاق تمیز» رونمایی شود.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه های صنعتی گفت: با دو دانشگاه خواجه نصیر و صنعتی امیرکبیر تفاهم نامه امضا کرده ایم و به زودی رویداد ایده بازار مشترک با آنها خواهیم داشت، ضمن اینکه با دانشگاه شریف نیز یک دستگاه شبیه سازی طراحی کرده ایم.