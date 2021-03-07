استیون اسپیلبرگ به سراغ «طلسم» استیون کینگ رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، «طلسم» استیون کینگ راهی صفحه کوچک تلویزیون می‌شود. استیون اسپیلبرگ با همکاری برادران دافر که نویسندگان سریال «چیزهای عجیب» بودند، قصد دارد با همکاری نت‌فلیکس و پارامونت، اقتباسی تلویزیونی از رمان «طلسم» را بسازد.

این گروه به عنوان تهیه‌کننده اجرایی، نویسندگی سریال را به کورتیس گویین واگذار کرده‌اند که خودش از نویسندگان و تهیه‌کنندگان «چیزهای عجیب» بود.

«طلسم» که به قلم استیون کینگ و پیتر استراوب نوشته شده، درباره یک پسر دوازده ساله به نام جک سویر است که سفری جاده‌ای را آغاز می‌کند تا جان مادرش را از مرگ نجات دهد. او در جستجوی «طلسم» است. این طلسم یک چیز عتیقه جادویی و قدرتمند است که نه تنها مادرش را بهبود می‌دهد بلکه موجب نجات دنیا می‌شود. سفر سویر در ۲ دنیای موازی انجام می‌شود؛ آمریکایی که همه با آن آشنایی دارند، و دنیایی خطرناک و فانتزی در دل آنکه به نام «قلمروها» شناخته می‌شود.

سال ۲۰۱۹ مت بارکر قصد تولید یک اقتباس سینمایی از این رمان را داشت. در اقتباس تلویزیونی جدید وی و راس دافر از کمپانی «مانکی مسکر» و اسپیلبرگ با کمپانی «امبلین» تهیه‌کنندگان پروژه خواهند بود.

برادران دافر اکنون در حال کار در فصل چهارم «چیزهای عجیب» برای نت‌فلیکس هستند و انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۲۱ برای پخش آماده شود.

کینگ ۲ سال پیش از انتشار کتاب، امتیار آن را خریده بود اما هرگز راهی برای ساخت آن در قالب یک فیلم بلند پیدا نکرد. از این رمان یک بار مینی‌سریالی ساخته شد اما هرگز در قالب سریال ساخته نشد. خود کینگ نیز از تهیه‌کنندگان اجرایی این سریال خواهد بود.