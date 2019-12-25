پروژه های راه آهن سنندج و فرودگاه سقز در سال ۹۹ به اتمام می رسند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا شامگاه سه شنبه در ششمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان کردستان، اظهار داشت: یکی از اهداف و برنامه های این ستاد توسعه همه جانبه کردستان است و در این جلسه در همین راستا تصمیم گیری های مهمی برای پروژه هایی که برای استان قابل توجه و حائز اهمیت است، گرفته می شود.

وی افزود: یکی از پروژه هایی که در این راستا برای کردستان بسیار با اهمیت است بحث حمل و نقل است که می تواند در حوزه توسعه استان بسیار موثر باشد و در این بخش پروژه راه آهن سنندج – همدان که سال ها قبل کلنگ آن زده شده بود، در سال ۹۸ و ۹۹ جهش قابل توجهی خواهد داشت و امیدواریم سال آینده نیز به اتمام برسد.

استاندار کردستان با اشاره به روند رو به رشد این پروژه، ادامه داد: برای احداث این پروژه امسال ۳۹۰ میلیارد تومان اختصاص یافت که ۱۰۰ درصد آن تخصیص یافت و ریل گذاری و ایستگاه های این پروژه به مناقصه گذاشته شده است.

مرادنیا به وضعیت احداث فرودگاه دوم استان کردستان در شهرستان سقز اشاره کرد و یادآور شد: فرودگاه سقز دیگر پروژه با اهمیت در بحث اقتصاد مقاومتی استان است که با سرعت بسیار بالایی در حال انجام است و امیدواریم این پروژه نیز در سال ۹۹ به پایان برسد.

وی بیان کرد: بحث تبدیل ۹۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی دیم استان به آبی نیز یکی دیگر از پروژه هایی است که در ستاد اقتصاد مقاومتی کردستان به تصویب رسیده و در نهایت به نتیجه رسیده است و افزایش تولید گوشت قرمز نیز در همین ستاد تصمیم گیری شد و برای اجرایی شدن آن تسهیلات بانکی و زیرساخت ها در حال فراهم شدن است.

استاندار کردستان گفت: در بخش منابع آب در کردستان علاوه بر ۹۶ هزار هکتار پروژه های دیگری داریم که سال ها است که بلاتکلیف مانده و در عین حال در توسعه استان نیز می تواند بسیار موثر باشد که یکی از مهمترین آنها سد سیازاخ است که برای اتمام آن اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده است.

مرادنیا اظهار داشت: در حوزه منابع آبی کارهای بسیاری در این چند سال در استان کردستان، انجام گرفته که با به نتیجه رسیدن آنها مردم استان شاهد خواهند بود که در حوزه کشاورزی و صنعت چه اتفاقات خوبی در کردستان افتاده است.

وی افزود: تمام پروژه هایی که در کردستان تعریف شده در راستای افزایش تولید ثروت و اشتغال برای مردم همین استان است که در همین راستا نیز پروژه های افزایش تولید گوشت قرمز، توسعه آبزی پروری، زنجیره فولاد و پتروشیمی در این ستاد به تصویب رسیده اند.